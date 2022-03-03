Логістичний гуманітарний хаб у Закарпатті відкрився на базі заводу "Єврокар"

На базі заводу "Єврокар" у Закарпатті запустився центр із доставки гуманітарних вантажів, що приймає допомогу від країн Євросоюзу для України, яка воює з армією російського окупанта, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Влада Закарпатської області спільно з "Укрзалізницею" організовує ритмічну та безперебійну роботу хаба, який доставлятиме гуманітарні вантажі до найбільш постраждалих територій країни: Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя й Одеса", - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі.

Як зазначається в повідомленні, локація хаба дає змогу отримувати та відправляти вантажі залізницею, оскільки має під'їзну колію двох видів: європейського зразка (1435) і українського (1520).

Перший гуманітарний вантаж залізницею з хаба вже відбув до Харкова.

"Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки й каремати. Прохання надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах", - нагадують у Мінінфраструктури.

"Єврокар" - офіційний виробник авто Škoda в Україні, його виробничі потужності розташовані в смт Соломонове, відстань від кордону з Угорщиною 1,5 км, зі Словаччиною - 2 км. Разом з індустріальним парком "Соломонове" підприємство становить Закарпатський автомобільний кластер.

Джерело: https://t.me/miUkraune/553