Події

22:20 03.03.2022

Блінкен: Український народе, ви надихаєте світ

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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що український народ надихає світ, під час боротьби з агресією Росії.

"Український народе, дозвольте мені просто сказати: ви надихаєте світ. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу. Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість, і це надихає. Це час, щоб зміцнити нашу віру, і ви зміцнюєте нашу віру в демократію, у свободу, у здатність миру перемогти агресію, у здатність добра перемогти зло... Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте це світові. І весь світ з вами. Зберігайте віру - ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо", - сказав Блінкен у відеозверненні до народу України в четвер.

Джерело: https://twitter.com/SecBlinken/status/1499465206895886338?s=20&t=HvuHBiuN92XTFW5MxADFvQ

Теги: #світ #позиція
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