Біженці з України отримали право жити в ЄС протягом трьох років – МВС

Українські біженці матимуть право жити та працювати в Європейському Союзі до трьох років відповідно до плану надзвичайних ситуацій, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Після того, як тиждень тому Росія почала жорстоку атаку, майже 875 000 людей змушені були залишити свої будинки в Україні. ЄС передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на строк до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку. Якщо конфлікт триватиме довго або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжено ще на два роки", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Facebook у четвер увечері.

Наголошується, що понад половину (454 тис.) виїхали до Польщі, 116 000 – до Угорщини, 67 000 до Словаччини, 45 000 до Румунії та 79 000 до Молдови, яка не входить до ЄС.

У інформації наголошується, що біженці з України вже мають 90-денний безвізовий доступ до ЄС, але "ця безпрецедентна зміна у законодавстві ЄС гарантує їм статус після закінчення цього терміну".

Джерело: https://www.facebook.com/100064369764525/posts/323275379828118/?d=n