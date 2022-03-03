Україна та 45 держав активували Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення РФ – Кулеба

Російську Федерацію буде притягнуто до відповідальності за скоєні військові злочини, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми притягнемо Російську Федерацію до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності. Україна разом із 45 державами активувала Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення РФ. Експертна місія передасть факти правосуддю, зокрема міжнародним судам і трибуналам", - написав Кулеба у Twitter у четвер.

Московський механізм ОБСЄ – це спосіб роботи ОБСЄ, призначений для моніторингу виконання зобов'язань, узятих державами-учасницями у сфері прав людини і демократії. Московський механізм дає можливість державам-учасницям формувати з-поміж незалежних експертів спеціальні місії для надання сприяння у вирішенні конкретних проблем, пов'язаних із людським виміром, чи то на їхній власній території, чи на території іншої держави-учасниці ОБСЄ.