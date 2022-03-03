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18:34 03.03.2022

Мінекономіки звернулося до впливових рейтингових агентств із проханням знизити до мінімального кредитний рейтинг Росії

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Міністерство економіки направило низку звернень до впливових економічних компаній та установ із проханням застосувати суворі заходи проти Росії, зокрема звернулося до впливових рейтингових агентств із проханням знизити до мінімального її кредитний рейтинг.

"Мінекономіки виступає із закликом вжити таких обмежувальних заходів: до компаній Moody's Corporation, AM Best Rating Services, S&P Global, Fitch Group - знизити кредитний рейтинг Росії до мінімально можливого, що спричинить масові вимоги погашення за кредитними зобов'язаннями і зробить економіку РФ уразливішою; до Міжнародного бюро виставок - закрити російський павільйон на Expo 2020 у Дубаї та виключити Москву зі списку кандидатів на проведення Expo 2030", - зазначило міністерство на сайті в четвер.

Крім цього, Мінекономіки звернулося до учасників Генеральної угоди з тарифів і торгівлі із закликом застосувати найширше ембарго на російську продукцію або застосувати до неї неавтоматичне ліцензування, що зведе вивезення товарів із Росії до мінімуму, зокрема сталі й сировини.

Також міністерство направило звернення до Міжнародної організації праці зупинити членство в МОП Росії та Білорусі, які цинічно розтоптали міжнародно визнані основні права, свободи та гарантії, що становлять фундамент організації, зазначено у повідомленні.

"Агресія проти України - це виклик усьому цивілізованому світу, тому ми маємо реагувати на нього спільно. Варто задіяти всі можливості й ресурси, щоб змусити Росію та Білорусь дорого заплатити за свої вчинки та примусити їх до миру. Розраховуємо на оперативну та конструктивну реакцію світової економічної спільноти щодо небувалого з часів Другої світової війни факту нападу на незалежну державу в самому серці Європи!" - заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Раніше Міністерство економіки України направило звернення до потужних світових IT-компаній, таких як Telegram Messenger Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corporation, Intel Corporation та багато інших із проханням заморозити поточні договори з РФ, виконання сервісних контрактів, надання будь-яких послуг та ліцензій. На сьогодні низку продуктів цих компаній Росія використовує для того, щоб вбивати українців, руйнувати їхнє житло та інфраструктуру, що суперечить духу та ідеології сучасного цифрового суспільства.

Теги: #війна #росія #мінекономіки
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