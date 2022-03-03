Держмитниця передає конфіскат для потреб ЗСУ
Державна митна служба передає на потреби наших військових конфісковане майно, зокрема автомобілі, продукти, пальне та інші матеріали.
"Усі митниці Держмитслужби активно передають на потреби наших військових конфісковане і таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави майно. На потреби захисників України зі складів митниць вже передано: автомобілі, будівельні матеріали, пальне, комп'ютерну техніку, захисні шоломи, продукти харчування, одяг, пиломатеріали, тканину", - написала Держмитниця у четвер у Телеграм-каналі.
Так, Закарпатська митниця передала військовим 390 транспортних засобів і понад 120 позицій одиниць продуктів харчування; Сумська - 740 літрів пального; Львівська - 51 транспортний засіб, 342 літри мастила, продукти харчування, ноутбуки, планшети, телефони; Київська - 21 карету швидкої допомоги, 35 тис. пар шкарпеток, холодну зброю, комп'ютерну техніку, мобільні телефони; Чернівецька - 43 од. автотранспорту; Вінницька - тканину і пиломатеріали; Житомирська - 13 авто і пиломатеріали; Хмельницька - 8 авто, кевларові шоломи, моторне мастило, тканину.
Джерело: https://t.me/UkraineCustoms/1283