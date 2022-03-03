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17:01 03.03.2022

Держмитниця передає конфіскат для потреб ЗСУ

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Державна митна служба передає на потреби наших військових конфісковане майно, зокрема автомобілі, продукти, пальне та інші матеріали.

"Усі митниці Держмитслужби активно передають на потреби наших військових конфісковане і таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави майно. На потреби захисників України зі складів митниць вже передано: автомобілі, будівельні матеріали, пальне, комп'ютерну техніку, захисні шоломи, продукти харчування, одяг, пиломатеріали, тканину", - написала Держмитниця у четвер у Телеграм-каналі.

Так, Закарпатська митниця передала військовим 390 транспортних засобів і понад 120 позицій одиниць продуктів харчування; Сумська - 740 літрів пального; Львівська - 51 транспортний засіб, 342 літри мастила, продукти харчування, ноутбуки, планшети, телефони; Київська - 21 карету швидкої допомоги, 35 тис. пар шкарпеток, холодну зброю, комп'ютерну техніку, мобільні телефони; Чернівецька - 43 од. автотранспорту; Вінницька - тканину і пиломатеріали; Житомирська - 13 авто і пиломатеріали; Хмельницька - 8 авто, кевларові шоломи, моторне мастило, тканину.

Джерело: https://t.me/UkraineCustoms/1283

Теги: #митниця #зсу #конфіскат
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