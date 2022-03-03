Події

16:46 03.03.2022

Понад 1 тис. жінок і дітей евакуйовано залізницею з Ірпеня та прилеглих до міста територій - "Укрзалізниця"

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З Ірпеня (Київська обл.) та прилеглих до міста територій евакуйовано залізницею понад 1 тис. жінок і дітей, повідомила "Укрзалізниця" (УЗ) у своєму Телеграм-каналі.

При цьому уточнюється, що було організовано декілька рейсів, зокрема, один із Ірпеня, другий - із Біличей.

Наразі жінки і діти перебувають у безпечному місці.

Зазначається, що операцію провели головне управління Служби безпеки у Києві та Київській області та АТ "Укрзалізниця".

УЗ спільно з правоохоронцями й надалі проводитиме евакуацію з найнебезпечніших точок.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo

Теги: #евакуація #укрзалізниця
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