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16:11 03.03.2022

Указ президента про загальну мобілізацію ВР затвердила, він починає діяти

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Указ президента про загальну мобілізацію ВР затвердила, він починає діяти

Верховна Рада затвердила указ президента України про загальну мобілізацію (законопроект №7113).

Відповідне рішення було ухвалено на пленарному засіданні у четвер, повідомляє сайт Верховної Ради.

У своєму указі президент України Володимир Зеленський оголосив про загальну мобілізацію на території всіх областей України та міста Києва. Мобілізація проводиться протягом 90 діб з дня набуття чинності цим указом (указ набуває чинності після його затвердження Верховною Радою). Відповідно до указу Служба безпеки України здійснює заходи контррозвідувального забезпечення під час виконання заходів загальної мобілізації.

Українські депутати також схвалили указ президента "Про використання Збройних сил України та інших військових формувань" (законопроект №7115).

Зокрема, закон дозволяє використовувати Збройні сили України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України, для відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Згідно із законом, поставлено завдання органам державної влади та органам військового управління вживати заходів для відсічі збройної агресії РФ.

Загалом Верховна Рада у четвер ухвалила 14 законів та одну постанову.

Як повідомлялося, парламент ухвалив постанову про звернення Верховної Ради до ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників (№7123).

Теги: #рада #рішення
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