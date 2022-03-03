Події

13:23 03.03.2022

Радіаційне тло та показники атмосферного повітря в столиці перебувають у межах норми – КМДА

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Радіаційний фон і показники атмосферного повітря у столиці станом на ранок 3 березня перебувають у межах норми, повідомляє КМДА.

"Станом на 7:00 3 березня на лівому березі Києва фіксується показник радіаційного фону 0,15 мкЗв/год, а на правому березі - 0,17 мкЗв/год при нормі 0,26 мкЗв/год", - ідеться в повідомленні КМДА в Телеграм-каналі.

Крім того, в повідомленні зазначається, що показники атмосферного повітря перебувають у межах норми.

"Також повідомляємо, що питна вода на лівому березі Києва відповідає вимогам", - ідеться в повідомленні.

https://t.me/KyivCityOfficial/2317

Теги: #радіація #київ #повітря
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