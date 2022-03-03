Радіаційне тло та показники атмосферного повітря в столиці перебувають у межах норми – КМДА

Радіаційний фон і показники атмосферного повітря у столиці станом на ранок 3 березня перебувають у межах норми, повідомляє КМДА.

"Станом на 7:00 3 березня на лівому березі Києва фіксується показник радіаційного фону 0,15 мкЗв/год, а на правому березі - 0,17 мкЗв/год при нормі 0,26 мкЗв/год", - ідеться в повідомленні КМДА в Телеграм-каналі.

Крім того, в повідомленні зазначається, що показники атмосферного повітря перебувають у межах норми.

"Також повідомляємо, що питна вода на лівому березі Києва відповідає вимогам", - ідеться в повідомленні.

https://t.me/KyivCityOfficial/2317