ОГТСУ: Пошкоджено 1-шу нитку газопроводу Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне, Лисичанськ отримує газ через резервну систему

Унаслідок воєнної агресії РФ пошкоджено першу нитку газопроводу Луганськ – Лисичанськ - Рубіжне в районі відводу на газорозподільну станцію (ГРС) "Лисичанськ", повідомила пресслужба "Оператора ГТС України".

За її даними, диспетчери компанії зафіксували зниження тиску в системі й о 8:50 четверга перекрили подання природного газу.

"Жертв або постраждалих серед співробітників ОГТСУ немає. За першої можливості оператор відновить роботу газопроводу, проте зараз у районі місця аварії тривають активні воєнні дії. Лисичанськ отримує газ через резервну систему газопостачання ОГРМ", - ідеться в повідомленні.

ОГТСУ на 11:00 четверга призупинив роботу 14 із 1389 газорозподільних станцій (ГРС), проте газотранспортна система України продовжує постачати газ українцям і критичній інфраструктурі. Всі управління виконують завдання. Співробітники оператора ГТС працюють у режимі посиленої безпеки.