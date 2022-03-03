Велика Британія розглядає можливість конфіскації нерухомості російських олігархів

Член кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув готує пропозицію про конфіскацію британської нерухомості російських олігархів, близьких до президента РФ Володимира Путіна, без виплати їм компенсацій, пише газета Financial Times.

Гоув пропонує, щоб жителі України, які змушені залишати свої домівки через воєнну агресію Росії, були розміщені в резиденціях олігархів, які підпали під санкції, повідомляють джерела газети.

За їхніми словами, прем'єр-міністр Великої Британії, якого Лейбористська партія звинувачує в тому, що він вжив недостатніх заходів стосовно близьких до президента Росії Володимира Путіна людей після початку вторгнення РФ в Україну, підтримує плани Гоува щодо конфіскації землі та власності олігархів, що підпали під санкції.

Урядові юристи, однак, попереджають, що таке рішення порушує гарантоване Великою Британією право на власність і може призвести до судових претензій.

Офіційного рішення щодо пропозицій Гоува, який обіймає посаду міністра житлового будівництва та місцевого самоврядування, а також міністра міждержавних зв'язків, наразі не прийнято, зазначає FT.

За словами джерел, план Гоува стосується дев'яти російських олігархів, які перебувають під британськими санкціями, зокрема Кирила Шамалова. Раніше уряд Великої Британії запропонував заморозити їхні активи в країні та заборонити їм в'їзд.

Минулого понеділка глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що уряд країни працює над списком олігархів, близьких до Путіна, проти яких буде запроваджено санкції.

Євросоюз раніше запровадив санкції стосовно понад 25 російських бізнесменів, які мають стосунок до президента РФ, і деякі британські політики вважають, що Лондон має діяти жорсткіше. Зокрема, лідер британських лейбористів Кейр Стармер у середу поставив Джонсону запитання про те, чому до санкційного списку не внесено голову ЗЕБ Ігоря Шувалова, який обіймав у минулому посаду першого віцепрем'єра РФ і потрапив під санкції ЄС. Стармер зазначив, що Шувалов володіє двома квартирами в центрі Лондона загальною вартістю близько 11,4 млрд фунтів стерлінгів.

Джонсон, у свою чергу, заявив, що уряд Великої Британії хотів би "запровадити санкції стосовно будь-яких приватних осіб та компаній", близьких до влади Росії.