Події

10:43 03.03.2022

Метро у Києві перевозить пасажирів з 8:00 до 19:00 – КМДА

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Київський метрополітен працює в режимі перевезень пасажирів щодня з 8:00 до 19:00 з орієнтовним інтервалом руху у 40 хвилин, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"Київський метрополітен працює у режимі перевезень пасажирів з 08:00 до 19:00", - йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

Святошинсько-Броварська ("червона", М1) лінія працює на відрізку від станції "Шулявська" до станції "Університет".

Оболонсько-Теремківська ("синя", М2) лінія працює на всій протяжності від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки", але без зупинки на обох пересадкових станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Сирецько-Печерська ("зелена", М3) лінія працює на двох відрізках: від станції "Сирець" до станції "Видубичі" (без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота"), а також від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір".

"Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватись за необхідності. Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/2311

Теги: #метро #київ #робота
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