Події

10:30 03.03.2022

Відкрито справу за фактом ракетного удару в районі Південного залізничного вокзалу столиці

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Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни у зв’язку з ракетним ударом по столиці в районі Південного залізничного вокзалу, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі поліції розпочали розслідування ракетного обстрілу території, прилеглої до Південного залізничного вокзалу, за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора, розміщеному в Телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що 2 березня близько 21:30 збройні сили Російської Федерації випустили ракету в район Південного залізничного вокзалу в м. Києві, де відбувається евакуація тисяч мирних людей, переважно жінок та дітей.

"Пошкодження зазнав об'єкт теплопостачання. Одна людина отримала осколкові поранення. Кількість постраждалих уточнюється", - інформує Офіс генпрокурора.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3000

Теги: #прокуратура #київ #обстріл
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