На більшій частині Донбасу ніч минула відносно спокійно – голова ОДА

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко заявляє, що на більшій частині території Донбасу ніч минула спокійно.

"Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 9:00 3 березня. Найголовніше – Маріуполь та Волноваха під контролем ЗСУ! Там наші захисники дають гідну відсіч окупантам. Інформацію щодо гуманітарного стану в цих містах уточнюємо. На більшості території Донеччини ніч минула відносно спокійно", - написав він у Facebook.

Він зазначив, що на Світлодарському напрямку надзвичайних подій не трапилося, на Мар'їнському напрямку ворог не атакував, на Авдіївському напрямку без подій, жертв та руйнувань не зафіксовано, на Очеретинському напрямку постраждалих та руйнувань також немає, але зникло електропостачання у Верхньоторецькому.

Джерело: https://www.facebook.com/100050176913214/posts/498094735206419/?d=n