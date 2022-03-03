3 березня: Цей день в Україні та світі

День 8 Російська агресія - Day 8 Russian Agression

3 березня у світі відзначається День дикої природи, День письменника та Всесвітній день слуху. У Грузії – День матері, у Болгарії – День визволення від османського ярма, а в Японії Хіна мацурі (День дівчаток, або День ляльок). Також сьогодні, 3 березня, віряни вшановують пам'ять Святого Лева, єпископа Римського. Він відомий завдяки своїй миролюбності та діям, спрямованим проти брехні. Цього дня варто відвідати церкву, згадати померлих членів родини та відвідати їх могили.

У народі 3 березня пекли вівсяне печиво - вівсяники і чекали на птаха вівсянку, приліт якої наближав теплі весняні дні.

3 березня Національна парламентська бібліотека України святкує день народження (у Києві була відкрита публічна бібліотека у 1866 році), а ще й Львівська обласна державна картинна галерея, відкрита у 1945 році.

Ще цього дня:

1952 – Затверджено генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проектування;

1991 - У Латвії та Естонії відбулися референдуми, на яких більшість громадян висловилися за вихід цих республік зі складу СРСР;

1994 - Україна та США підписали договір про дружбу та співпрацю;

2005 - Стів Фоссетт здійснив перший одиночний безпосадковий авіапереліт навколо Землі літаком Virgin Atlantic GlobalFlyer;

2020 – Оголошено перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби в Україні.

Всесвітній день письменника

День письменника заснували в 1986 році за рішенням 48-го конгресу міжнародного ПЕН-клубу, який виступав на захист свободи друку, проти довільного застосування цензури та придушення свободи слова.

Всесвітній день дикої природи

Всесвітній день дикої природи – проводять під егідою ООН з 2013 року з метою підвищення рівня обізнаності людей у питаннях дикої фауни та флори.

Всесвітній день слуху

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) започаткувала спеціальний день, присвячений охороні здоров'я вуха та слуху. Відзначається щорічно 3 березня.

Втрата слуху вважається найпоширенішою причиною інвалідності у світі. За даними ВООЗ, від глухоти та порушень слуху страждають приблизно 360 мільйонів людей у світі.

Хіна мацурі

Хіна мацурі - свято дівчат або ляльок, одне з головних свят у Японії, яке відзначається 3 березня. Також це свято відоме під назвами Свято першого дня змії та Свято цвітіння персика.

Його історія налічує понад тисячу років. У давнину в "третій день третього місяця" або "день змії" японці здійснювали магічний обряд хіна-окурі, вони спускали річкою особливих паперових ляльок. Вважалося, що ці ляльки, які пливли в маленьких плетених кошиках, забирали з собою всі хвороби та нещастя, разом із злими духами, які їх викликали. Ритуал поступово об'єднався з популярною дитячою розвагою, тобто з грою в паперові ляльки і до кінця епохи Едо (1603—1868), ляльки хіна нінге набули своєї назви та сучасного вигляду.

З другої чверті XVIII століття Хіна мацурі стало національним святом, як вважається, завдяки тому, що восьмий сьоґун династії Токугава — Йосімуне, мав багато дочок. Свято, що відзначали на початку лише при імператорському дворі та в аристократичних будинках, згодом стало дуже поширеним.

Іменини: Лев, Олександр, Василь, Віктор, Дорофей та Агапій.