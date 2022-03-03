Fitch погіршило рейтинг Росії до "В" із "ВВВ", може продовжити його зниження

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зменшило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті Росії до "В" з "ВВВ".

При цьому рейтинг поставлено на перегляд із можливістю зниження (RWN), повідомляється в пресрелізі агентства.

Крім того, Fitch погіршило короткостроковий РДЕ в іноземній та національній валютах до "В" з "F2", довгостроковий РДЕ у нацвалюті - до "В+" з "ВВВ". Стеля рейтингу країни знижена до "В" з "ВВВ".

Суворі міжнародні санкції у відповідь на російські дії в Україні підвищили ризики для макрофінансової стабільності РФ, є величезним шоком для основних принципів кредитоспроможності країни і можуть підірвати її готовність обслуговувати державний борг, йдеться в повідомленні агентства. Події, що відбуваються, послаблять держфінанси Росії, серйозно обмежать її фінансову гнучкість, помітно знизять тенденцію зростання ВВП і підвищать внутрішні та геополітичні ризики та невизначеність.

Потрапляння рейтингу в список RWN відображає високий рівень нестабільності в міжнародних відносинах, зокрема, можливість подальшого посилення санкцій і невизначеність щодо заходів у відповідь Росії, таких як відмова від обслуговування боргу, а також ризик більш різкої втрати довіри до економіки всередині країни.

Оголошені США та Європейським союзом санкції, що забороняють будь-які операції з Центральним банком Росії (ЦБР), вплинуть на основні показники кредитоспроможності РФ, ніж будь-які попередні санкції, вважають аналітики агентства.

"Повна їх реалізація може зробити значну частину міжнародних резервів Росії непридатною для валютних інтервенцій, а істотна частка активів може бути заморожена, - повідомляється у звіті. - 32% валютних резервів Росії номіновані в євро та 16% у доларах США, і понад половину перебувають у країнах, що беруть участь у санкціях (станом на кінець червня 2021 року)".

Аналітики агентства не очікують зміни курсу Росії щодо України до рівня, необхідного для скасування санкцій, що швидко посилюються. "Ми вважаємо, що санкції США, які забороняють операції з Мінфіном РФ, не перешкоджатимуть обслуговуванню суверенного боргу Росії, але це неясно, і ризик такого жорсткого заходу помітно зріс", - йдеться у повідомленні.

Fitch очікує на подальше посилення санкцій щодо російських банків.

Поширення санкцій на вторинний ринок держборгу та емісію зобов'язань, номінованих не в доларах США (включно з євро), ще більше знижує фінансову гнучкість Росії. Посилення санкцій також знизить здатність приватного сектора рефінансувати свій зовнішній борг. Крім того, на бюджет РФ негативно вплине ослаблення економічної активності та, щонайменше, прямі фінансові витрати на конфлікт в Україні.

Fitch вважає, що ослаблення темпів економічного зростання, особливо у разі затяжного конфлікту, може призвести до посилення внутрішньополітичної невизначеності та нестабільності. "Колапс міжнародних відносин і велика непередбачуваність у схваленні політичних рішень, на наш погляд, також підвищують геополітичні ризики в короткостроковій та середньостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні агентства.