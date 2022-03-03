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04:56 03.03.2022

Законодавці США ухвалили резолюцію на підтримку України

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Палата представників США ухвалила резолюцію, в якій заявила про підтримку суверенітету України та закликала до "негайного припинення вогню та виведення всіх російських сил з території України".

Згідно з підсумками голосування, законодавці від обох партій майже одноголосно підтримали резолюцію - 426 голосів "за" та три "проти".

У резолюції, яка не є обов'язковою для виконання, йдеться, що законодавці "підтримують український народ у його боротьбі".

Конгресмени "вимагають негайного припинення вогню та виведення всіх російських сил з території України".

У документі також міститься заклик до США та їх союзників "надати додаткову та негайну допомогу в сфері оборонної безпеки, щоб допомогти Україні впоратися з бронетанковими, повітряно-десантними та іншими загрозами".

Зазначається, що американські законодавці "ніколи не визнають і не підтримають будь-якого незаконного лідера або уряду, контрольованого Росією, встановленого із застосуванням сили".

Законодавці зазначили, що "підтримують подальше запровадження санкцій у координації з союзниками та партнерами США" з метою "повної економічної ізоляції" Москви.

Сенат також ухвалив аналогічну резолюцію минулого місяця на підтримку України.

Теги: #сша #резолюція
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