Події

04:51 03.03.2022

Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до восьми людей - ЗМІ

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Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до восьми людей - ЗМІ

УКРАЇНА – В Ізюмі Харківської області в результаті бомбардування загинули восьмеро людей, серед них двоє дітей, повідомляє "Суспільне Харків" з посиланням на віцемера Володимира Мацокіна.

"Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8 — загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі. Ворог також влучив у поліцію, почалася пожежа. У центрі міста є значні руйнування, у приміщенні виконкому вилетіли вікна", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://t.me/suspilnekharkiv/8599

Теги: #жертви #обстріл #харківщина
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