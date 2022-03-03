Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до восьми людей - ЗМІ

УКРАЇНА – В Ізюмі Харківської області в результаті бомбардування загинули восьмеро людей, серед них двоє дітей, повідомляє "Суспільне Харків" з посиланням на віцемера Володимира Мацокіна.

"Кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8 — загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі. Ворог також влучив у поліцію, почалася пожежа. У центрі міста є значні руйнування, у приміщенні виконкому вилетіли вікна", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://t.me/suspilnekharkiv/8599