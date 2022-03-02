Ryanair прибрав усі рейси з України із системи бронювання

Найбільший європейський бюджетний авіаперевізник ірландський Ryanair відмовився від усіх рейсів в Україну та з країни, зокрема з аеропортів "Київ", "Львів" та "Одеса", на необмежений термін, це випливає з інформації в його системі бронювання.

Як повідомив один із кореспондентів агентства "Інтерфакс-Україна", компанія, зокрема, надіслала йому повідомлення про скасування вже оплаченого рейсу на 29 серпня 2022 року.

Наступного дня після початку Росією 24 лютого війни проти України та закриття повітряного простору країни Ryanair повідомив, що призупинив та зняв із продажу рейси в та з України до кінця березня в очікуванні додаткової інформації від органів безпеки ЄС.

Станом на ранок 2 березня рейси в Україну та з України ще були в системі бронювання на дати після 27 березня.

Раніше в лютому, ще до початку війни, Ryanair прибрав з продажу всі рейси до Харкова та Херсона.

Основний конкурент Ryanair серед бюджетних перевізників в Україні Wizz Air поки що зберігає продаж квитків в країну та з неї на період після 27 березня.