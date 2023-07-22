Інвестиції

12:04 22.07.2023

Ryanair після війни може побудувати в Україні інфраструктуру техобслуговування на $500 млн

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Ryanair після війни може побудувати в Україні інфраструктуру техобслуговування на $500 млн

Ірландська Ryanair, найбільша європейська бюджетна авіакомпанія, у довгостроковій перспективі розглядає можливість будівництва в Україні власної інфраструктури технічного обслуговування літаків, зокрема цеху з обслуговування авіаційних двигунів, інвестиції в який становитимуть до $500 млн, повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі.

"У довгостроковій перспективі розглядаємо можливість побудувати в Україні власні ангари для технічного обслуговування літаків і виконувати технічне обслуговування літаків, зокрема двигунів", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

О'Лірі нагадав, що на першому етапі, протягом року після відновлення польотів в Україну, компанія розмістить 16-17 літаків у трьох українських аеропортах.

"Ми плануємо протягом 12 місяців розмістити літаки, пілотів, бортпровідників, запасні частини в Борисполі, Львові й Одесі. Ми могли б мати 10 літаків у Києві, можливо, п'ять літаків у Львові та один-два літаки - в Одесі, подвоївши їх кількість упродовж наступних двох-чотирьох років, у міру збільшення трафіку", - уточнив глава компанії.

За його словами, Ryanair вивчає можливість будівництва в Європі власного цеху з обслуговування двигунів, інвестиції в який становитимуть $500 млн. Він може бути розміщений на території України.

"Ми плануємо побудувати власний цех з обслуговування двигунів, інвестиції в який становитимуть $500 млн. Ми хочемо відкрити це в Європі, і я думаю, що Україна була б дуже цікавим місцем для чогось такого. Україна має висококваліфіковане населення, до того ж, незабаром стане членом Європейського Союзу", - додав О'Лірі.

Як повідомлялося, Ryanair цього тижня оголосила про зобов'язання відновити польоти в/з України за низькими тарифами протягом восьми тижнів після відкриття повітряного простору України. Компанія планує розмістити в Києві, Львові та Одесі до 30 нових Boeing 737 MAX вартістю понад $3 млрд. Зазначалося, що авіакомпанія готова здійснювати до 600 рейсів на тиждень. На додачу Ryanair планує відкрити щоденні рейси між Києвом, Львовом та Одесою, щойно аеропорти будуть готові до цього.

Зазначалося, що в перші 12 місяців після початку роботи авіакомпанія планує вийти на більше ніж 5 млн пасажиромісць на рік і має намір наростити цю кількість до 10 млн пасажиромісць протягом п'яти років.

Теги: #ryanair #інфраструктура #обслуговування #олірі_майкл

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