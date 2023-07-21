CEO Ryanair Майкл О’Лірі: Що Україні зараз потрібно, окрім перемоги над Росією, – це серйозний план дуже агресивного відновлення української авіації

Ексклюзивне інтерв’ю CEO Ryanair Майкла О’Лірі агентству “Інтерфакс-Україна”

Текст: Альона Манжело

Я пригадую, що мала честь бути присутньою на вашій прес-конференції в аеропорту «Бориспіль» у 2018 році. Ніхто тоді не міг уявити подій, після яких ми зустрічаємось зараз…

Це був мій перший візит до Києва.

На той момент Ryanair довелось докласти чимало зусиль, щоб розпочати польоти з України…

Ми дуже пишаємось і задоволені попередньою роботою. Сьогодні ми привезли оце (показує куртку з написом “Ryanair підтримує Україну”, яку після закінчення інтерв’ю презентував редакції – ІФ-У). Ми презентували таку саму міністру (віце-прем’єр-міністр відновлення Олександр Кубраков – ІФ-У). Сьогодні ми зустрічались з міністром, з представниками аеропортів «Бориспіль», «Львів», «Одеса». Таким чином ми мали прекрасний день зустрічей, у ході яких обговорювали питання відновлення перельотів в і з України так швидко, як це буде визнано безпечним.

Чи можете ви розповісти якісь деталі того, що обговорювалось на цих зустрічах?

Звісно! Ми представили міністру план відновлення авіації в Україні. Згідно з ним, ми взяли на себе зобов’язання, якщо EASA (European Union Aviation Safety Agency) підтвердить відкриття неба та в аеропортах буде конкурентоспроможна вартість, ми забезпечимо 5 мільйонів пасажирських місць на літаках в Україні в перший рік. Протягом шести тижнів після відновлення неба ми вважаємо можливим з’єднати Київ із 25 європейськими містами.

Ви кажете – 25 міст… Натомість в офіційному прес-релізі було згадано про 20 міст…

Так, це буде близько 20 чи 25 європейських міст на рейсах з Києва, приблизно 10 – зі Львова, і наступні 5 міст - з Одеси. І це стане можливим буквально за шість тижнів після відкриття неба.

До яких перших європейських міст Ryanair полетить з України?

Усі вони будуть в один день. Але основними містами, з яких ми думаємо почати, будуть, очевидно, Варшава, Краків, Берлін, Франкфурт, Мілан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам і Париж. Отже, це всі основні міста. І оскільки у нас є літаки, які базуються в цих містах, ми можемо просто розвернути ці літаки на обслуговування Києва та Львова. Це станеться, я думаю, протягом приблизно двох-шести тижнів.

Для чого потрібен підготовчий період 6-8 тижнів, який ви зазначаєте в контексті відновлення польотів з України?

По-перше, тому що нам потрібно буде налагодити продажі місць на рейси. Зазвичай на це потрібно приблизно два тижні, щоб виставити рейси на продаж. А потім ще чотири тижні, щоб заповнити рейси. Це не відбудеться негайно. Адже, я не виключаю, що вихідний трафік з Києва і Львова буде низьким. Я думаю, що вхідний трафік переважатиме. Зазвичай на заповнення рейсів іде три-чотири тижні. Тому що ми повинні змінити сітку польотів. Ті літаки, які сьогодні літають з Лондона до Малаги або з Брюсселя до Мілана чи з Мілана до Варшави – ми маємо перевести на рейси Лондон – Київ або Мілан – Львів, або Варшава – Львів. Тож на скасування цих рейсів знадобиться два тижні. Отже, ми маємо запускати їх щонайменше два тижні. А потім ми їх міняємо. Щоб заповнити літаки, нам потрібно ще близько чотирьох тижнів.

Чи обговорювалось це також на зустрічі з урядовцями і представниками українських аеропортів?

Головним чином ми обговорювали сьогодні, як саме буде перезапущена українська авіаційна сфера. План-максимум: 5 мільйонів пасажирів за перший рік, зростання до 10 мільйонів пасажирів протягом п’яти років. Але все може бути складнішим… Можливо, не вдасться відкрити всю Україну в перший день. Україна працює в цьому напрямку з експертами з Ізраїлю і їх досвідом. Але це може бути не 5 мільйонів пасажирів за перший рік. Можливо, нам доведеться здійснювати меншу кількість рейсів. І тоді нам потрібно працювати з аеропортом, щоб обговорити, чи можемо ми, наприклад, виконувати п’ять рейсів або десять рейсів до Києва. Наразі маємо визначити, які аеропорти нам потрібні, які маршрути будуть в першу чергу. Ми працюємо над тим, щоб спочатку запропонувати маршрути, які вони хочуть (українська влада – ІФ-У).

Таким чином, розглядаємо два плани: один, коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш вірогідний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів вже наприкінці цього року. Чи можемо ми переконати європейські органи безпеки та українську владу, що польоти будуть безпечними, що вони можуть захистити літак від безпілотників, ракет і тому подібного, як це відбувається в Ізраїлі? Українська влада працює з потрібними людьми, щоб спробувати знову відкрити повітряний простір, але ми нічого не можемо вдіяти, якщо вони не переконають EASA, Європейське агентство з безпеки та страхові компанії, що виконувати обмежену кількість рейсів до Києва і Львова – безпечно.

Одного слова EASA буде достатньо для відкриття неба над Україною?

Так. Я маю на увазі, якщо агентство скаже, що це безпечно, то відповідно немає причин не повернути авіаперельоти в Україну. Ми були другою за величиною авіакомпанією в Україні перед повномасштабним російським вторгненням. І коли це відійде в минуле, ми маємо намір стати найбільшою авіакомпанією в Україні, оскільки ми маємо літаки. Ми можемо продавати квитки через сайт, швидко заповнюючи рейси в Україну. Літаки «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), до прикладу, застрягли на землі. Вони всі потребуватимуть проходження певних процедур з обслуговування перед тим, як зможуть повернутись у повітря. Усі наші літаки в гарному експлуатаційному стані.

Все, що нам потрібно зробити, - це повернути їх в Україну. Ми зацікавлені у співпраці з українськими аеропортами, зокрема з аеропортами «Бориспіль» і «Львів», і ми хочемо розпочати не зволікаючи.

Певно, в цьому списку також аеропорт «Одеса», чи не так?

Ми не впевнені щодо пошкоджень, яких зазнав аеропорт. Сьогодні вони нам сказали, що не зазнали жодної шкоди. Тож як тільки аеропорт «Одеса» буде відкритий, ми туди полетимо. Це дуже важливо. Як сказав пан Кубраков – важливо показати людям, що майбутнє є. Ми повинні показати нашим людям, що коли війна закінчиться, буде відбудова. Вони зможуть повернутися до життя, яким воно було. І от що ми можемо – організувати недорогі рейси по всій Європі. І що більш важливо – відкрити шлях для об’єднання мільйонів українських родин, розділених війною.

Навряд чи це можливо до закінчення російських обстрілів, чи я не до кінця правильно розумію?

Навпаки, це можливо. Подивіться, що робить ізраїльська влада. Ми (Ryanair – ІФ-У) працюємо в Ізраїлі та за його межами. Летимо в аеропорт Тель-Авів. Час від часу із Західного берега лунають ракети, а ХАМАС запускає ракети. Отже, все можливо. Але потрібно переконати європейські органи безпеки, що виконання польотів буде безпечним. Влада повинна показати, що вони можуть захистити рейси, які прямують до Києва та Львова, тому що без цього органи безпеки та страхові компанії не дозволять здійснювати рейси. Україна має продемонструвати, що вона безпечна і може захистити авіарейси. Якщо вони зможуть це зробити, тоді європейці скажуть, що це безпечно – і ми повернемося буквально протягом шести тижнів.

Євроконтроль давав дуже песимістичний прогноз – згідно з їх оцінками, обмеження на авіаперельоти з/до України збережуться до 2030 року. Ви не згодні з цією оцінкою?

Це зміниться дуже швидко, тому що Євроконтроль не є точним прогнозистом. Ніхто не знає, що буде з війною. Я думаю, ми повинні бути оптимістами. Наразі міністерство (Міністерство відновлення - ІФ-У) працює над тим, щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова. І якщо вони зможуть довести, що це безпечно, ми будемо виконувати ці рейси. Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який знаходиться всього в 10 хвилинах їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно і вони (місцева влада - ІФ-У) можуть захистити літак. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси (в Україну - ІФ-У). Питання лише в тому, чи повернемось ми з невеликою кількістю рейсів, чи йдеться про масштабне відкриття неба. Тобто чи переходимо ми до виконання великого плану, а саме 5 мільйонів пасажирів за перший рік. Я волів би, аби в нас було 5 мільйонів пасажирів за перший рік. Проте для цього потрібно припинення вогню, або перемога, або кінець війни.

Ви допускаєте такий сценарій, при якому EASA дозволить польоти лише з деяких аеропортів, до прикладу, з Ужгорода чи Львова, тоді як для решти обмеження залишаться?

Це можливо. Вони можуть дати дозвіл на коридори польотів на конкретні маршрути польотів з Києва і зі Львова. На даний момент Київ здається досить безпечним, здається досить добре захищеним.

Життя тут продовжується у звичному режимі. Ходять потяги, їздять автобуси. Отже, все можливо. Але перед українською владою стоїть завдання переконати європейську владу. Я думаю, що офіційні представники Європи і США зацікавлені у відновленні авіасполучення в Україні. Вочевидь, існує величезний ризик зворотних рейсів. Ніхто не може допустити повторення долі літака Малазійських авіаліній, який збили росіяни.

До речі, я ще від початку інтерв’ю хочу уточнити, чи це ваш перший візит в Україну після початку повномасштабної агресії рф?

Так, це мій перший візит з лютого 2022 року.

Відверто, ми розуміємо, що якщо ви тут, це означає, що, можливо, скоро ми почуємо гарні новини…

Думаю, так. У нас є план. Після закінчення війни ми будемо перевозити 5 мільйонів пасажирів за перший рік і збільшимо кількість пасажирів до 10 мільйонів на рік протягом п’яти років. Отже, план є. Думаю, це справило враження на міністра (Олександра Кубракова - ІФ-У). Він визнає, що уряд має зіграти свою роль, що наразі самі аеропорти не можуть дозволити собі інвестиції. Тоді як ми говоримо про базування тут (в Україні – ІФ-У) до 30 літаків. Це $3 млрд інвестицій Ryanair в Україну. Це одна з найбільших інвестицій в Україну під час війни. Ми віддані Україні. Ми прагнемо інвестувати наші гроші в країну і розраховуємо, що Україна надасть нам безпечні і недорогі аеропорти. Ми можемо заповнити рейси лише за рахунок продажу авіаквитків за 15 євро, 20 євро, 25 євро. Через це тут повинні бути дуже низькі аеропортові збори. Міністерство (Міністерство відновлення – ІФ-У) має в цьому допомогти.

Чи обговорювали ви це питання з українським урядом? Чи готові вони до цього?

Думаю, що так. Сьогодні міністр (Олександр Кубраков – ІФ-У) заявив про те, що потребуватиме тижня, щоб проаналізувати цифри з аеропортами, і потім він повернеться до нас. Не бачу причин, чому б це було неможливим.

Яка зараз ситуація зі страховими компаніями, вони ще не готові страхувати ризики авіакомпаній в Україні від можливих загроз через війну?

Це не питання страхових компаній. Якщо EASA каже, що небо над Україною закрите, робота страхових компаній не має значення. Ти не можеш літати - і крапка. Проте, якщо європейська влада скаже, що летіти в Україну безпечно, питання можуть бути вирішені.

Я думаю, що, швидше за все, протягом перших шести-дванадцяти місяців, Європейська комісія надасть авіакомпанії певну страховку або компенсацію. Україні дуже потрібен такий рішучий крок, щоб прискорити відбудову. Насправді потрібен план Маршалла, як у Німеччині після Другої світової війни. Адже авіація швидко доставить всі необхідні матеріали для відновлення інфраструктури з Європи. Людям не доведеться їздити зруйнованими дорогами і мостами. Я думаю, що і Європа, і США віддані підтримці України і вони визнають, що для як найшвидшого відновлення української економіки потрібно перезапустити авіацію. І нам дуже потрібен такий план Маршалла для України. Україна б’ється за свободу, за демократію, захищаючи всю Європу від Росії. Я вважаю, що коли Україна переможе Росію, усі країни Європи повинні стати поруч з Україною, інвестувати в країну. Це те, чому Ryanair хоче прийти вже сьогодні. Ми хочемо тут бути. Хочемо відновити польоти з аеропортів Києва, Львова, Одеси і вийти спочатку на 5 мільйонів пасажирів, а за п’ять років - на десять. І ось як ми збираємось цього досягнути: дайте нам базову вартість, дайте нам необхідний рівень безпеки, а ми зробимо все інше.

Можливо, ви могли б озвучити власний прогноз, бачення, коли це все-таки може трапитись в часовому проміжку – перший пасажирський літак з України?

Це значною мірою залежить від того, коли закінчиться війна, і ніхто з нас не знає, коли. Я думаю, що кінець буде скоріше раніше, ніж пізніше. Тому що Путін наробив такого безладу з цією війною і невідомо, скільки він ще протримається. Я не знаю, як довго він зможе продовжувати постачати людей і матеріали на війну, яку він явно програє. Отже, я не знаю, коли закінчиться війна. Підозрюю і сподіваюся, що це буде цієї зими. Проте точно ніхто не знає. І зараз багато чого залежить від України. Українці вже зробили дуже багато. Виконали неймовірну роботу із захисту країни. Але зараз перед країною стоїть ще один серйозний виклик - відтіснити росіян. Знаю, як зараз важко в південних регіонах України, які заміновані. Україна переживає складні часи. Тому Ryanair, яка є найбільшою авіакомпанією в Європі, буде підтримувати Україну. Ми тут, в Україні, і будемо інвестувати значні кошти, щоб наблизити мир.

Ви назвали три пріоритетні аеропорти для Ryanair. Чи розглядаєте ви до прикладу польоти з аеропорту в Ужгороді? Чи дійсно розташовані в Західній Україні аеропорти мають більше шансів бути відкритими першими?

До війни ми літали в п’ять аеропортів України. Тому Львів, Одеса і Київ, звичайно. Через пошкодження, яких зазнав аеропорт в Херсоні, ми не можемо повернутися. Насправді ми сьогодні дізналися, що будемо починати переговори і з офіційними особами в Запоріжжі, але там теж є ушкодження. Із сьогоднішніх зустрічей стало зрозуміло, що два аеропорти неушкоджені та готові запрацювати завтра. Вони є у Києві та Львові. Ми думаємо, що аеропорт в Одесі також буде доступний досить скоро.

Ryanair повідомив, що розмістить до 30 нових літаків Boeing 737 MAX вартістю понад $3 мільярди доларів в трьох основних українських аеропортах, надаючи громадянам України та гостям України доступ до найнижчих у Європі тарифів на авіаквитки. Чи правильно я розумію, що компанія планує створити в Україні власні бази, в тому числі служби технічного обслуговування літаків?

Ми плануємо протягом 12 місяців розмістити літаки, пілотів, бортпровідників, запасні частини в Борисполі, Львові та Одесі. Ми могли б мати 10 літаків у Києві, можливо, п’ять літаків у Львові і, можливо, один-два літаки в Одесі та подвоїти їх число протягом наступних 2-4 роки, по мірі збільшення трафіку. У довгостроковій перспективі ми розглядаємо можливість побудувати в Україні власні ангари для технічного обслуговування літаків та виконувати технічне обслуговування літаків, в тому числі технічне обслуговування двигунів. Ми плануємо побудувати власний цех з обслуговування двигунів, інвестиції в який складуть $500 мільйонів. Ми хочемо відкрити це в Європі, і я думаю, що Україна була б дуже цікавим місцем для чогось подібного. Україна має висококваліфіковане населення, до того ж, скоро стане членом Європейського Союзу.

У січні ви почали програму набору українських бортпровідників і пілотів, щоб підготувати базу для повернення в Україну. Скільки співробітників ви плануєте набрати? Яку загальну кількість людей ви готові перевезти в Україну, коли почнете знову працювати тут?

Сьогодні у нас працює близько 260 українців. У нас близько 100 пілотів, близько 120 бортпровідників і близько 40 ІТ-фахівців. Більшість із них перебувають у хабах у Франції та Польщі. Ми сподіваємося, що наприкінці цього року кількість осіб збільшиться до 300-400. Що для нас є критично важливо, так це мати достатньо українських пілотів і українських бортпровідників на момент закінчення війни. Ми будемо просити їх повернутись: жити і працювати в Києві.

Нам потрібно, щоб люди хотіли разом із нами відновити українську авіацію. Ми також можемо найняти колишніх пілотів МАУ (Міжнародні авіалінії України), пілотів чи бортпровідників WizzAir, але їх потрібно перевчити. Отже, підготовка цих людей займе від трьох до шести місяців, але ми маємо достатньо можливостей для цього. Думаю, що в майбутньому, якщо ми базуємо 30 літаків тут, в Україні, у цих аеропортах буде 1000 пілотів, бортпровідників та інженерів. Триста людей — це 30 на кожні 10 літаків.

Проте, наскільки мені відомо, більшість людей, які вже пройшли навчання, зараз проживають і працюють переважно в Польщі. Це так?

Переважно в Польщі, хоча в південній Словаччині ми маємо деяких співробітників, є також у Бельгії.

Чи порахували ви, скільки можуть коштувати квитки з України і чим вони будуть відрізнятися в ціні від квитків з Польщі на аналогічні напрямки?

Міністр (Кубраков – ІФ-У) попросив нас сьогодні, і ми дали йому зобов’язання, що з 5 мільйонів місць, які будуть запропоновані в першому році, 20%, або 1 мільйон із цих місць буде продано менше ніж за 20 євро.

Чи зможете ви зробити це, виходячи з чистої економіки, чи вам знадобляться спеціальні домовленості щодо аеропортових зборів?

Нам потрібно буде мати недорогу базу в аеропортах. Але це рішення за Міністерством. Міністр (Кубраков – ІФ-У) запитав, чи будемо ми пропонувати низькі тарифи, і ми відповіли так. Приблизно 20% місць буде продано за тарифами 10-14-19 євро. Це - мільйон місць, більшість квитків, ми продаємо за 24-29-34 і 39 євро. Але наразі єдиний спосіб заповнити цю кількість місць – це дуже низькі ціни на авіаквитки. Отже, Україна цілком може мати нижчі ціни на проїзд до Польщі. Натомість Україна має забезпечити нижчі аеропортові витрати, ніж Польща.

Ryanair в Європі надає та розвиває пов’язані партнерські послуги – прокат автомобілів, готелі, замовлення таксі на веб-сайті та через свій додаток. Чи плануєте ви розвивати ці послуги в Україні?

Поки що ні. Найважливіше завдання після війни - відновити авіасполучення. Головне - побудувати широку мережу маршрутів і за шість тижнів з’єднати Київ із 25 містами Європи. Важливо відновити польоти, щоб аеропорти знову запрацювали. Сьогодні важко не надихнутися відвідуванням Борисполя. Це величезний порожній аеропорт без пасажирів. Проте його працівники продовжують належно виконувати свою роботу. Вони підтримують чистоту в терміналах, ремонтують зони багажу та реєстрації. Всі працюють. Напевно, непросто виконувати все це без оточення пасажирів. Але вони виконують роботу, щоб підготувати аеропорт до швидкого відновлення. І вони заслуговують на нашу підтримку.

Тобто в «Борисполі» вже все готово, щоб хоч завтра відновити роботу?

Так. Хоч завтра.

Чи плануєте ви відвідати аеропорт «Львів» під час нинішнього візиту?

Ні. Сьогодні ввечері ми повертаємося до Польщі. Мені потрібно повернутися до роботи. Цей візит був надихаючим. Я зустрівся з людьми, які працюють в аеропортах, побачив величезну роботу, яку вони виконали за останні два роки в надзвичайно складних умовах. Нам легше. Ми літаємо Європою. COVID-19 закінчився, і наші рейси заповнені. Ми всі заробляємо гроші. Усі повернулись до подорожей, у відпусток, знову займаються своїми справами. Життя нормалізувалось і в Києві, за винятком того, що сюди можна дістатися лише автомобілем чи потягом. Ми маємо знову відкрити небо України. Ваш міністр сказав те саме. Ми хочемо, щоб Україна була відкритою для бізнесу.

Чи є у вас статистика, скільки українських мігрантів, взагалі українців, з початку повномасштабної російської агресії, за якими напрямками скористалися Ryanair?

Зараз це неможливо знати, ми не ведемо таких підрахунків. Ryanair літає в 47 різних країн і немає значення якої національності наші пасажири. Проте, за оцінками ООН, близько 8,5 мільйонів громадян України мігрували до Європи внаслідок війни. Населення довоєнної України становило близько 42 мільйонів осіб. Сьогодні воно може знизитися до 34-35 мільйонів. Близько 8 мільйонів українців залишили країну.

У мене є керівник ферми в Ірландії. Він з України і працює зі мною вже майже 20 років. У нього дружина українка і вони створили сім’ю в Ірландії. Так от, в їх домі було вісім чи десятеро родичів, головним чином сестер, двоюрідних братів та їхніх дітей, які приїхали до Ірландії. Він надав їм житло. Їхні діти ходять до місцевої школи, де я живу. І подібне відбувається по всій Європі. Я думаю, що ці люди хочуть повернутися в Україну, не всі, але багато. Дехто оселиться, житиме та розвиватиме свої сім’ї в інших європейських країнах. Але вони завжди захочуть приїхати і відвідати свою родину тут, в Україні. Я думаю, що це буде джерелом бізнесу для авіакомпаній у майбутньому.

Наше традиційне запитання: розкажіть трохи про те, як Ryanair підтримував українців під час війни? Які благодійні проєкти та програми Вам вдалося реалізувати, а над якими Ви зараз працюєте?

Зокрема, Ryanair зберігав низькі тарифи для людей, які їхали з України. У лютому та березні минулого року ми продовжували пропонувати низькі тарифи, зокрема для українців, які здебільшого подорожують до та з Польщі, звідки вже дістаються до України. Також, оскільки ми є найбільшою авіакомпанією в Польщі, ми надавали працевлаштування. Як я вже сказав, зараз ми залучили близько 260 громадян України, які працюють безпосередньо на нас пілотами, бортпровідниками та інженерами. Ми хочемо подвоїти цю кількість протягом наступних 12 місяців, і ми хочемо довести її до 500 людей, переважно в Польщі. В тому числі ми донатимо кошти благодійним організаціям, які працюють з українцями та опікуються українськими біженцями.

Насамкінець хочу зазначити, Україна зараз потребує, крім перемоги над Росією, серйозного плану дуже агресивного відновлення української авіації. Давайте повернемо людям можливість літати.

Звичайно, перші рік чи два після відкриття України буде важко. Мине кілька років, перш ніж повернуться туристи. Отже, попереду багато важкої роботи, робота в напрямку низьких тарифів, що неможливо без партнерства з українськими аеропортами.

Ціна - велика для всіх нас. Україна – країна з населенням близько 42 мільйонів. Таким чином, це фактично таке ж населення, як і Польща, і наразі Польща має майже втричі більше авіасполучення, ніж Україна. Нам потрібно повторити цей успіх тут, в Україні.

У вас є аеропорти, зручності чудові. Люди працьовиті та віддані справі. Ось чому я кажу, що Україні потрібен такий план, як план Маршалла, для відновлення української авіації.

Я від усього серця бажаю українському народу перемоги над Росією та вступу до Європейського Союзу. Чого Путін досяг у цій війні – це те, що Україна ніколи, ніколи не дивитиметься на схід у бік Росії. Путін зумів об’єднати Європу, об’єднати НАТО, але він провалив майже все, чого планував досягти в Україні. Демагоги мають програти. Демократія переможе.