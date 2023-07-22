Економіка

11:51 22.07.2023

Глава Ryanair допускає відновлення польотів в Україну до кінця 2023 р.

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Глава Ryanair допускає відновлення польотів в Україну до кінця 2023 р.

Ірландська Ryanair, найбільша європейська бюджетна авіакомпанія, розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця поточного року за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору, повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі.

"Розглядаємо два плани: один - коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш імовірний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року", - сказав О'Лірі в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він навів як приклад досвід Ізраїлю, де авіація продовжує працювати. "Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який розташований лише за 10 хвилин їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно, й вони (місцева влада - ІФ-У) можуть захистити літак. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси (в Україну - ІФ-У)", - зазначив О'Лірі.

За його інформацією, наразі Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці поточного року відновити деякі рейси в Україну.

"Я думаю, ми маємо бути оптимістами. Наразі міністерство (Міністерство відновлення - ІФ-У) працює над тим, щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова. І якщо вони зможуть довести, що це безпечно, ми виконуватимемо ці рейси", - сказав голова Ryanair.

Водночас він наголосив, що якщо Україні не вдасться переконати EASA – Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії, що виконувати обмежену кількість рейсів до Києва та Львова безпечно, то відновити польоти компанія не зможе.

Як повідомлялося, Ryanair цього тижня оголосила про зобов'язання відновити польоти в/з України за низькими тарифами протягом восьми тижнів після відкриття повітряного простору України. Компанія планує розмістити в Києві, Львові та Одесі до 30 нових Boeing 737 MAX вартістю понад $3 млрд. Зазначалося, що авіакомпанія готова здійснювати до 600 рейсів на тиждень. На додачу Ryanair планує відкрити щоденні рейси між Києвом, Львовом та Одесою, щойно аеропорти будуть готові до цього.

Зазначалося, що в перші 12 місяців після початку роботи авіакомпанія планує вийти на більше ніж 5 млн пасажиромісць на рік і має намір наростити цю кількість до 10 млн пасажиромісць протягом п'яти років.

Теги: #ryanair #олірі_майкл

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