Події

07:05 17.01.2024

Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок

2 хв читати
Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок

Після інциденту з літаком Alaska Airlines компанія Boeing попросила Ryanair надіслати додаткових інженерів для перевірки якості літаків "на землі". Бос Ryanair заявив, що якість літаків поліпшується, але інцидент показав, що "ще багато чого належить зробити", повідомляє BBC у вівторок.

Це сталося після того, як із літака Boeing 737 Max 9 американської авіакомпанії Alaska Airlines відвалилася невикористана дверна заглушка.

Ryanair не використовує літаки Boeing 737 Max 9, але експлуатує варіант Max 8 і замовляє Max 10. Авіакомпанія є одним із найбільших клієнтів Boeing за сімейством 737 Max, має понад 100 літаків в експлуатації та планує отримати ще близько 400 до 2034 року.

Головний виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що очікує, що затримки з поставками вплинуть на її пропускну здатність. Відповідаючи в інтерв'ю BBC на запитання про те, чи повністю він довіряє процесам контролю якості Boeing після інциденту, внаслідок якого відвалилися невикористовувані двері, бос Ryanair відповів "ні".

Але він додав, що тепер його авіакомпанія "більше довіряє" виробнику літаків Boeing.

Пан О'Лірі також сказав, що поставка 12 літаків наприкінці минулого року була "з погляду дефектів найкращою поставкою за останні три роки". Він визнав, що подія з рейсом Alaska Airlines була серйозною, але сказав, що галузь завжди отримує уроки з інцидентів.

Ryanair направить більше інженерів для контролю якості на американські заводи в Сіетлі та Уїчіте, де виробляються літаки і фюзеляжі для авіакомпанії.

Пан О'Лірі сказав, що Boeing виробляє хороші літаки, але порівняв їхні стосунки зі шлюбом: "Я можу бути закоханий у вас і при цьому іноді критикувати деякі ваші особисті звички. Думаю, так само йде справа і з Boeing".

Він висловив думку, що команда менеджерів Boeing "потребує поліпшення" після інциденту, хоча і підтримав нинішнього виконавчого директора компанії Девіда Келхуна, заявивши, що він "відмінно справляється зі своєю роботою в дуже складних умовах".

Пан О'Лірі додав: "Нам не потрібні нові зміни у вищому керівництві Boeing".

У понеділок компанія Boeing оголосила, що для оцінки виробничої практики буде залучена стороння організація. Вона також перевірить роботу фірми, яка постачає і встановлює деталі, що брали участь в аварії.

Минулого тижня американський регулятор продовжив термін примусової наземної перевірки літаків 737 Max із аналогічними панелями фюзеляжу, а авіакомпанії United і Alaska Airlines заявили, що подовжують скасування будь-яких рейсів із 737 Max 9 до середи.

 

 

 

Теги: #сша #boeing #ryanair #авіація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:45 17.01.2024
Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх

Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх

00:47 17.01.2024
Умеров і Остін обговорили поточну ситуацію на фронті

Умеров і Остін обговорили поточну ситуацію на фронті

19:41 16.01.2024
Салліван: Ми працюємо над забезпеченням двопартійної підтримки ресурсів, необхідних для постачання Україні зброї, Байден зосереджений на цьому

Салліван: Ми працюємо над забезпеченням двопартійної підтримки ресурсів, необхідних для постачання Україні зброї, Байден зосереджений на цьому

16:13 16.01.2024
Зеленський упевнений, що питання допомоги Україні в Конгресі США та в ЄС буде вирішено

Зеленський упевнений, що питання допомоги Україні в Конгресі США та в ЄС буде вирішено

06:55 16.01.2024
США засудили ракетні удари Ірану по Ербілю

США засудили ракетні удари Ірану по Ербілю

05:58 16.01.2024
Усі спроби РФ дезінформувати світ про можливий витік допомоги США в Україні є фейком - Кулеба

Усі спроби РФ дезінформувати світ про можливий витік допомоги США в Україні є фейком - Кулеба

22:08 15.01.2024
Маркарова про пакет допомоги від США: Дискусії тривають, але є великий прогрес

Маркарова про пакет допомоги від США: Дискусії тривають, але є великий прогрес

21:46 15.01.2024
Залужний поінформував про ситуацію на фронті голову Об'єднаного комітету начальників штабів США

Залужний поінформував про ситуацію на фронті голову Об'єднаного комітету начальників штабів США

21:31 15.01.2024
Федоров обговорив із Пріцкер у Давосі цифрові реформи

Федоров обговорив із Пріцкер у Давосі цифрові реформи

20:37 15.01.2024
Шефа Пентагону виписали з лікарні, поки він працюватиме з дому

Шефа Пентагону виписали з лікарні, поки він працюватиме з дому

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 730 окупантів

ППО збила 19 із 20 ударних БПЛА, якими РФ атакувала Україну

ДСНС: Рятувальники ліквідували наслідки атаки дронів в Одесі

Генштаб ЗСУ: Силами ППО знищено 19 ударних БПЛА із 20

Сили оборони півдня збили 11 ударних БПЛА

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу ліквідували 730 окупантів

Ворог випустив 351 снаряд по Херсонській області, поранено трьох людей

Унаслідок ракетного удару по центру Харкова 17 постраждалих, пошкоджено 19 будинків

ППО збила 19 із 20 ударних БПЛА, якими РФ атакувала Україну

ДСНС: Рятувальники ліквідували наслідки атаки дронів в Одесі

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 98 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 35 атак противника

Генштаб ЗСУ: Силами ППО знищено 19 ударних БПЛА із 20

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 29 авіаударів

Генштаб ЗСУ: Українська авіація за добу атакувала один район скупчення сил противника

17 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА