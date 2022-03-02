Події

23:06 02.03.2022

ОГТСУ вимушено припинив постачання газу до Вознесенська після активного обстрілу міста російськими агресорами

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"Оператор ГТС України" (ОГТСУ) слідом за містом Ізюм (Харківська область) у середу був змушений також припинити постачання газу у Вознесенськ (Миколаївська область) унаслідок активного обстрілу міста й істотного пошкодження розподільних мереж російськими агресорами.

"Після звірячого обстрілу "Градами" й артилерією Вознесенська було значно пошкоджено розподільні мережі. Ми були змушені припинити подання газу в місто. Пошкодження критичної інфраструктури - це акт геноциду та злочин проти людяності!", - написав глава компанії Сергій Макогон у Фейсбук.

Як пояснив Макогон, через продовження бойових дій у районі цього теракту фахівці компанії поки що не можуть розпочати ліквідацію наслідків з метою відновлення газопостачання до міста.

Раніше 2 березня внаслідок авіаудару по газопроводу-відводу в Харківській області ОГТСУ довелося також відключити газорозподільні станції (ГРС) Ізюм і Бражківка, що призвело до припинення газопостачання Ізюма. Без газу залишилися 40 тис. жителів міста.

"За попередньою інформацією, жертв і постраждалих у результаті вибуху серед співробітників немає. Транспортування газу буде відновлено після відповідних ремонтних робіт, щойно їх проведення буде можливим", – зазначив голова ОГТСУ.

2 березня від артобстрілів також постраждали адмінбудівлі ЛПУ Оператора ГТС у Миколаєві та Харкові, ДРС у Миколаївській області.

Теги: #газопостачання #вознесенськ
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