ОГТСУ вимушено припинив постачання газу до Вознесенська після активного обстрілу міста російськими агресорами

"Оператор ГТС України" (ОГТСУ) слідом за містом Ізюм (Харківська область) у середу був змушений також припинити постачання газу у Вознесенськ (Миколаївська область) унаслідок активного обстрілу міста й істотного пошкодження розподільних мереж російськими агресорами.

"Після звірячого обстрілу "Градами" й артилерією Вознесенська було значно пошкоджено розподільні мережі. Ми були змушені припинити подання газу в місто. Пошкодження критичної інфраструктури - це акт геноциду та злочин проти людяності!", - написав глава компанії Сергій Макогон у Фейсбук.

Раніше 2 березня внаслідок авіаудару по газопроводу-відводу в Харківській області ОГТСУ довелося також відключити газорозподільні станції (ГРС) Ізюм і Бражківка, що призвело до припинення газопостачання Ізюма. Без газу залишилися 40 тис. жителів міста.