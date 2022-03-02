Сильний вибух пролунав у районі Київського залізничного вокзалу. Рух поїздів продовжується

Сильний вибух пролунав у районі Київського залізничного вокзалу, повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

"Щойно влупило в районі підземного переходу вокзалу. Між готелем "Ібіс" та Південним "входом на вокзал", - написав Геращенко у Телеграмі.

Як уточнила пресслужба "Укрзалізниці", снаряд вдарив неподалік від готелю.

"Будівля вокзалу встояла і дістала незначні пошкодження. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначається у повідомленні у Телеграмі.

Рух поїздів продовжується.

Джерела: https://t.me/Pravda_Geras

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