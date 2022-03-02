Події

21:37 02.03.2022

Сильний вибух пролунав у районі Київського залізничного вокзалу. Рух поїздів продовжується

1 хв читати

Сильний вибух пролунав у районі Київського залізничного вокзалу, повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

"Щойно влупило в районі підземного переходу вокзалу. Між готелем "Ібіс" та Південним "входом на вокзал", - написав Геращенко у Телеграмі.

Як уточнила пресслужба "Укрзалізниці", снаряд вдарив неподалік від готелю.

"Будівля вокзалу встояла і дістала незначні пошкодження. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначається у повідомленні у Телеграмі.

Рух поїздів продовжується.

Джерела: https://t.me/Pravda_Geras

https://t.me/UkrzalInfo/1273

Теги: #вибух #київ
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:06 02.03.2022
Сильний вибух пролунав у районі Київського залізничного вокзалу - А. Геращенко

Сильний вибух пролунав у районі Київського залізничного вокзалу - А. Геращенко

20:56 02.03.2022
Сильний вибух пролунав на Київському вокзалі - очевидці

Сильний вибух пролунав на Київському вокзалі - очевидці

19:32 02.03.2022
У метро Києва зараз укривається до 15 тис. киян – начальник метрополітену

У метро Києва зараз укривається до 15 тис. киян – начальник метрополітену

14:52 02.03.2022
Після вчорашньої "серйозної розмови" у Києві почали відкриватися аптеки – Ляшко

Після вчорашньої "серйозної розмови" у Києві почали відкриватися аптеки – Ляшко

14:31 02.03.2022
ТРЦ DREAM змінює назву на "МРІЯ" та звільняє орендарів від орендної плати на час війни

ТРЦ DREAM змінює назву на "МРІЯ" та звільняє орендарів від орендної плати на час війни

14:29 02.03.2022
У Києві інсулін відпускають за електронними та паперовими рецептами – КМДА

У Києві інсулін відпускають за електронними та паперовими рецептами – КМДА

12:17 02.03.2022
КМДА закликає мережі приватних аптек забезпечити киянам доступ до медикаментів

КМДА закликає мережі приватних аптек забезпечити киянам доступ до медикаментів

12:10 02.03.2022
Кличко: Ворог стягує сили дедалі ближче до столиці, ми готуємось і захищатимемо Київ

Кличко: Ворог стягує сили дедалі ближче до столиці, ми готуємось і захищатимемо Київ

11:48 02.03.2022
Київ відправив гумдопомогу до Бучі - Кличко

Київ відправив гумдопомогу до Бучі - Кличко

10:10 02.03.2022
Ніч у Києві минула спокійно, вранці відчинилися магазини й аптеки, працюють транспорт і гуманітарний штаб - КМДА

Ніч у Києві минула спокійно, вранці відчинилися магазини й аптеки, працюють транспорт і гуманітарний штаб - КМДА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сильний вибух пролунав у районі Київського залізничного вокзалу - А. Геращенко

Сильний вибух пролунав на Київському вокзалі - очевидці

США вводять обмеження на експорт до РФ обладнання для видобутку нафти та газу - Білий дім

Врятовано з-під завалів понад 200 мешканців Бородянки в Київській області – ДСНС

Зеленський вітає схвалення Генасамблеєю ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з вимогою до РФ негайно припинити напад на Україну

ОСТАННЄ

Макрон назвав Зеленського уособленням честі, свободи та хоробрості

США впроваджують блокувальні санкції щодо 22 компаній РФ, пов'язаних із обороною - Білий дім

МЗС запустило екстрену гарячу лінію для іноземних студентів, які хочуть залишити Україну

Південний залізничний вокзал потрапив під авіаудар, будівля вціліла, рух поїздів продовжується

Громадські об'єднання закликають уряди заборонити імпорт російської та білоруської деревини

Резніков закликав українців, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях, позбавляти війська РФ тилової підтримки

ЄС розглядає способи запобігання використанню криптовалют для обходу антиросійських санкцій - ЗМІ

Oracle припинила всі операції у Росії

Зеленський і Токаєв домовилися співпрацювати з гуманітарних питань

Резолюція ООН стане не лише політичним сигналом ізоляції Росії, а й буде використана в міжнародних судах - Кулеба

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА