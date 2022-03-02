ЗСУ захопили планувальні документи одного з підрозділів морської піхоти РФ

Завдяки успішним діям одного з підрозділів Збройних сил України вдалося роздобути планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації, залишені під час відступу.

"Серед отриманих - документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо", - повідомляє командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Виходячи з отриманої інформації, відомо, що планувальні документи на війну з Україною було затверджено ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має відбутися протягом 15 діб, а саме з 20.02 по 06.03.

Підрозділ ворога мав здійснити висадку з ВДК "Орськ" у районі населеного пункту Степанівка-1 та надалі діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.

"Отже, коли вкотре хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав - не вірте! Вони знали, вони ретельно планували й готувалися. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку й таємні документи, вони нам знадобляться, перше - для наших захисників, а друге – для Гааги", - наголошується у повідомленні.