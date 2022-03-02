Події

18:10 02.03.2022

ЗСУ захопили планувальні документи одного з підрозділів морської піхоти РФ

1 хв читати
ЗСУ захопили планувальні документи одного з підрозділів морської піхоти РФ

Завдяки успішним діям одного з підрозділів Збройних сил України вдалося роздобути планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації, залишені під час відступу.

"Серед отриманих - документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо", - повідомляє командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Виходячи з отриманої інформації, відомо, що планувальні документи на війну з Україною було затверджено ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має відбутися протягом 15 діб, а саме з 20.02 по 06.03.

Підрозділ ворога мав здійснити висадку з ВДК "Орськ" у районі населеного пункту Степанівка-1 та надалі діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.

"Отже, коли вкотре хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав - не вірте! Вони знали, вони ретельно планували й готувалися. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку й таємні документи, вони нам знадобляться, перше - для наших захисників, а друге – для Гааги", - наголошується у повідомленні.

Теги: #війна #росія #документи #захоплення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:42 02.03.2022
Байден: США не відмовляються від можливості запровадження заборони на експорт нафти РФ

Байден: США не відмовляються від можливості запровадження заборони на експорт нафти РФ

18:29 02.03.2022
Українська делегація візьме участь в українсько-російських переговорах у середу - Арахамія

Українська делегація візьме участь в українсько-російських переговорах у середу - Арахамія

18:27 02.03.2022
Санкції для російських компаній загрожують складнощами в корпоративному управлінні

Санкції для російських компаній загрожують складнощами в корпоративному управлінні

17:45 02.03.2022
"Укрзалізниця" не може повним обсягом забезпечувати перевезення вантажів через військову агресію Росії

"Укрзалізниця" не може повним обсягом забезпечувати перевезення вантажів через військову агресію Росії

17:44 02.03.2022
НБУ з 1 березня заборонив роботу емітованих у РФ і Білорусі карток

НБУ з 1 березня заборонив роботу емітованих у РФ і Білорусі карток

17:41 02.03.2022
З початку російського вторгнення в Україні загинула 21 дитина – Денісова

З початку російського вторгнення в Україні загинула 21 дитина – Денісова

17:35 02.03.2022
На Київщині тривають обстріли житлових масивів населених пунктів – голова ОДА

На Київщині тривають обстріли житлових масивів населених пунктів – голова ОДА

17:10 02.03.2022
Ворог уранці завдав два авіаудари по Ірпеню, ракети потрапили в житлові будинки - поліція

Ворог уранці завдав два авіаудари по Ірпеню, ракети потрапили в житлові будинки - поліція

17:04 02.03.2022
Twitter обмежить доступ до російських державних ЗМІ

Twitter обмежить доступ до російських державних ЗМІ

15:47 02.03.2022
СБУ, фонд "Повернися живим" та волонтери створили новий сервіс збору даних про переміщення окупантів

СБУ, фонд "Повернися живим" та волонтери створили новий сервіс збору даних про переміщення окупантів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська делегація візьме участь в українсько-російських переговорах у середу - Арахамія

В Енергодарі обстрілів не було, багатотисячний мітинг зупинив російські війська

У березні підвищені пенсії отримають 10 млн осіб

ЗСУ звільнили смт Макарів на Київщині - Залужний

Унаслідок ранкового обстрілу в Харкові загинули 4 людини, 15 травмовані – Нацполіція

ОСТАННЄ

Відкрито справу за фактом обстрілу телевежі в Харкові – Офіс генпрокурора

На луганському напрямку точаться важкі бої, у Лисичанську знищено завод, загинув мирний житель – голова ОВА

ФРІДМАН ТА АВЕН, ЯКІ ПОТРАПИЛИ ПІД САНКЦІЇ ЄС, ПЕРЕДАДУТЬ СВОЮ ЧАСТКУ В АЛЬФА-БАНКУ (КИЇВ) ПОГОДЖЕНИМ З НБУ РЕЗИДЕНТАМ УКРАЇНИ

Відкрито справу за фактом обстрілів у Харкові – Офіс генпрокурора

Мінінфраструктури України просить 11 найбільших інфраструктурних організацій світу блокувати РФ

Швеція передасть Україні 8 вантажівок з апаратами ШВЛ, масками, крапельницями, катетерами, бинтами, дезінфікувальними засобами - глава МЗС

В Енергодарі обстрілів не було, багатотисячний мітинг зупинив російські війська

У березні підвищені пенсії отримають 10 млн осіб

Друга партія Javelin прибула в Україну з Естонії - Міноборони

Кулеба обговорив із Блінкеном нові санкції проти РФ і додаткові бойові літаки для України - МЗС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА