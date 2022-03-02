Події

14:27 02.03.2022

Дедлайн відключення санкційних банків РФ від SWIFT - 12 березня

2 хв читати

Євросоюз заборонив з 12 березня надавати послуги з передачі фінансових повідомлень російським банкам, які потрапили під санкції. Відповідне рішення опубліковано в "Офіційному журналі" ЄС.

У цьому списку – ВТБ (MOEX: VTBR), "Открытие", Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а також держкорпорація ЗЕБ.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - це система передачі фінансових повідомлень (платіжних доручень, доручень на переказ ЦБ, довідкової інформації) для здійснення транзакцій на ринку платежів, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Система об'єднує понад 11 тис. фінансових установ у понад 200 країнах.

SWIFT є приватною асоціацією зі штаб-квартирою в Бельгії. Компанія вже неодноразово заявляла, що не уповноважена приймати рішення про ті чи ті санкції. Будь-яке рішення про запровадження чи скасування санкцій щодо країн чи окремих суб'єктів ухвалюють виключно компетентні державні органи, зазначала асоціація. Водночас, будучи зареєстрованою відповідно до законодавства Бельгії, вона зобов'язана дотримуватися норм ЄС.

У вівторок SWIFT заявила, що відключить окремі банки РФ після отримання юридичних інструкцій. "Ми знаємо про спільну заяву лідерів Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США, в якій висловлюється намір запровадити нові заходи щодо обмеження доступу окремих російських банків до наших служб обміну фінансовими повідомленнями. Дипломатичні рішення привели SWIFT до зусиль з припинення цієї кризи, і ми завжди дотримуватимемося застосовуваних законів про санкції", - йдеться в заяві SWIFT.

"Ми взаємодіємо з владою цих країн, щоб зрозуміти, які організації підпадатимуть під дію нових заходів, і відключимо їх, щойно отримаємо юридичні інструкції", - повідомила компанія.

Теги: #банки #росія #відключення #swift
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 02.03.2022
Покупці бойкотують нафту з РФ, хоча її пропонують з історичною знижкою

Покупці бойкотують нафту з РФ, хоча її пропонують з історичною знижкою

14:42 02.03.2022
Рішення ЄС щодо припинення мовлення RT та Sputnik набуло чинності - документ

Рішення ЄС щодо припинення мовлення RT та Sputnik набуло чинності - документ

14:07 02.03.2022
ЄС заборонив ввозити до Росії банкноти євро, виняток – туристи, дипломати

ЄС заборонив ввозити до Росії банкноти євро, виняток – туристи, дипломати

13:52 02.03.2022
Росія посилає на війну в Україну курсантів військових училищ - Арестович

Росія посилає на війну в Україну курсантів військових училищ - Арестович

12:27 02.03.2022
Глава Мінекономіки ФРН заявив про готовність Німеччини до відключення російського газу

Глава Мінекономіки ФРН заявив про готовність Німеччини до відключення російського газу

11:30 02.03.2022
Прем'єр Польщі допустив упровадження ембарго на російське вугілля

Прем'єр Польщі допустив упровадження ембарго на російське вугілля

11:17 02.03.2022
Глава МЗС Туреччини заявив про небажання Анкари приєднуватися до санкцій проти РФ - ЗМІ

Глава МЗС Туреччини заявив про небажання Анкари приєднуватися до санкцій проти РФ - ЗМІ

10:56 02.03.2022
Оператор "Північного потоку-2" подав заяву про банкрутство - ЗМІ

Оператор "Північного потоку-2" подав заяву про банкрутство - ЗМІ

10:33 02.03.2022
Байден повідомив, що Мін'юст США створить робочу групу з розслідування злочинів російських олігархів

Байден повідомив, що Мін'юст США створить робочу групу з розслідування злочинів російських олігархів

10:00 02.03.2022
США та їхні партнери із G7 готові чинити подальший фінансовий тиск на Росію у разі потреби - Мінфін США

США та їхні партнери із G7 готові чинити подальший фінансовий тиск на Росію у разі потреби - Мінфін США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ляшко: Ліки в Україні є

За сім днів війни загинули 2000 мирних українців - ДСНС

У повітряному бою знищено два винищувачі РФ, втрати України – один МіГ-29

Уперше за сім днів війни українські підрозділи перейшли в наступ, просунувшись до Горлівки - Арестович

У будівлю Харківської міськради влучила ракета – заступник голови обладміністрації

ОСТАННЄ

COVID-19 не зник, МОЗ продовжує забезпечувати постачання кисню до ковідних клінік

Швейцарський мільярдер стверджує, що Абрамович запропонував йому купити "Челсі"

У Маріуполі снаряд влучив у школу та двоповерховий будинок, за попередніми даними, постраждалих немає

Україна забезпечена теле- та радіомовленням

Україну залишили майже 836 тис. людей - ООН

Після вчорашньої "серйозної розмови" у Києві почали відкриватися аптеки – Ляшко

VW призупинить роботу заводів у ФРН через відсутність постачання комплектуючих з України

Ляшко: Ліки в Україні є

На Київщині десятьох військовослужбовців РФ узято під варту - Офіс генпрокурора

ДСНС: Рятувальники вживають заходів для евакуації дітей із підвалу дитсадка у Сєвєродонецьку

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА