Дедлайн відключення санкційних банків РФ від SWIFT - 12 березня

Євросоюз заборонив з 12 березня надавати послуги з передачі фінансових повідомлень російським банкам, які потрапили під санкції. Відповідне рішення опубліковано в "Офіційному журналі" ЄС.

У цьому списку – ВТБ (MOEX: VTBR), "Открытие", Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а також держкорпорація ЗЕБ.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - це система передачі фінансових повідомлень (платіжних доручень, доручень на переказ ЦБ, довідкової інформації) для здійснення транзакцій на ринку платежів, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Система об'єднує понад 11 тис. фінансових установ у понад 200 країнах.

SWIFT є приватною асоціацією зі штаб-квартирою в Бельгії. Компанія вже неодноразово заявляла, що не уповноважена приймати рішення про ті чи ті санкції. Будь-яке рішення про запровадження чи скасування санкцій щодо країн чи окремих суб'єктів ухвалюють виключно компетентні державні органи, зазначала асоціація. Водночас, будучи зареєстрованою відповідно до законодавства Бельгії, вона зобов'язана дотримуватися норм ЄС.

У вівторок SWIFT заявила, що відключить окремі банки РФ після отримання юридичних інструкцій. "Ми знаємо про спільну заяву лідерів Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США, в якій висловлюється намір запровадити нові заходи щодо обмеження доступу окремих російських банків до наших служб обміну фінансовими повідомленнями. Дипломатичні рішення привели SWIFT до зусиль з припинення цієї кризи, і ми завжди дотримуватимемося застосовуваних законів про санкції", - йдеться в заяві SWIFT.

"Ми взаємодіємо з владою цих країн, щоб зрозуміти, які організації підпадатимуть під дію нових заходів, і відключимо їх, щойно отримаємо юридичні інструкції", - повідомила компанія.