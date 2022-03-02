Події

14:10 02.03.2022

Airbus призупинив постачання запчастин і техобслуговування своїх літаків у авіакомпаній РФ

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Нідерландська Airbus заявила, що припиняє постачання запчастин і технічне обслуговування своїх літаків у російських авіакомпаній.

"Компанії Boeing та Airbus призупинили підтримку авіакомпаній із Росії та припинили доставку запасних частин", - написав віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Він також нагадав, що у зв'язку із військовою агресією Росії проти України уряд США заборонив російським літакам літати в американському повітряному просторі після аналогічних кроків ЄС та Канади.

У повідомленні нагадується, що в межах заходів і санкцій, накладених світовою спільнотою на РФ за розв'язання Росією війни проти України, Канада заборонила операції з Центробанком Росії, біржова організація Deutsche Börse з 2 березня припиняє торгівлю усіма російськими цінними паперами, компанія Apple зупинила експорт до Росії та обмежила інші сервіси, Instagram заблокував усі акаунти RT та Sputnik у 27 європейських країнах, японські Honda та Mazda припиняють експорт автомобілів, мотоциклів та комплектувальних до Росії, судноплавна група Maersk тимчасово припиняє всі перевезення до Росії та з Росії.

Крім того, Канський фестиваль відмовився приймати офіційну делегацію Росії цього року, міжнародний союз ковзанярів (ISU) усунув російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань із фігурного катання, шорт-треку та ковзанярського спорту.

"І це ще не кінець – санкційний список можна буде перераховувати вічно. Разом проти ворога", - заявив Федоров у повідомленні.

Джерело: https://t.me/mintsyfra/2680

Теги: #airbus #війна #європа #заходи #літаки
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