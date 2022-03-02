Відкрито провадження щодо керівника Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації та його двох заступників

Відкрито кримінальне провадження про держзраду керівників селищної військово-цивільної адміністрації в Луганській області, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розпочала розслідування стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації та його двох заступників за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Telegram-каналі.

У повідомленні наголошується, що керівники селищної адміністрації "умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України".

"В умовах воєнного стану ці представники місцевої влади перейшли на бік країни-агресора. Вони надають допомогу окупаційним силам матеріально-технічною базою", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/2984