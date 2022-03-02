У Лисичанську завдано удару по телевежі – А.Геращенко

У Лисичанську російські війська завдали удару по телевежі, повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Окупанти завдали удару по телевежі в Лисичанську", - написав він у Телеграм-каналі.

У повідомленні ДСНС у Телеграм-каналі наголошується, що об 11:30 середи внаслідок обстрілу м. Лисичанська горить магазин "Городок" просп. Перемоги, 142.

"Також пряме влучення в пивзавод Лисичанська з подальшим займанням. Після прибуття було встановлено, що відкритого горіння не виявлено, далі проводиться розвідка", - йдеться в повідомленні.

Після цього обстрілу, як зазначено в повідомленні, почала надходити інформація про попадання снарядів у м. Сєвєродонецьк, а саме в дитячий садок, газопровід.