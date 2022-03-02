Події

10:18 02.03.2022

"Укрзалізниця" вже евакуювала 670 тис. осіб - голова правління

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АТ "Укрзалізниця" (УЗ) станом на вівторок, 1 березня, евакуювало 670 тис. осіб, повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у своєму Телеграм-каналі у вівторок увечері.

"Шостий день війни. "Укрзалізниця" продовжує працювати за розкладом. Станом на вчора ми евакуювали 670 тис. людей. Нас продовжують підривати, ми продовжуємо ремонтуватися та їхати. Ми продовжуємо залишатися головним каналом евакуації населення", - сказав він.

За його словами, УЗ також евакуювала за п'ять днів війни 11 тис. кішок та собак.

Камишін розповів, що станом на вчора компанія зробила понад 800 протитанкових їжаків і 500 із них уже відвантажили на потреби країни.

"А ви бачили, що зробив начальник Південної дороги? Коли снаряд, не розірвавшись, упав за два метри від головного шляху Харків-Київ, він разом із командою та МНС за дві години зірвав його та прибрав зі шляху і відправив поїзди. Так, він, звісно ж, отримав догану за це, тому що порушив техніку безпеки, але доки такі люди працюють у компанії - все буде добре", - додав голова правління.

Джерело: https://t.me/zalizni_zminy/175

Теги: #евакуація #укрзалізниця
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