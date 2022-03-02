США та їхні партнери із G7 готові чинити подальший фінансовий тиск на Росію у разі потреби - Мінфін США

США спільно зі своїми партнерами із G7 та іншими сторонами готові у разі потреби чинити подальший фінансовий тиск на Росію, повідомила глава Мінфіну США Джанет Єллен.

"Ми продовжуватимемо тісно координувати наші дії з партнерами із G7 та іншими сторонами, і ми готові чинити подальший фінансовий тиск, якщо це необхідно", - йдеться у її заяві за підсумками зустрічі міністрів фінансів та керівників Центробанків країн G7.

Вона зазначила, що США та союзники продовжують підтримувати виключення із SWIFT ключових російських фінансових інститутів.

За її словами, крім цього, вони скликають міжнародну цільову групу за участю їхніх міністерств юстиції "для заморожування та арешту активів ключових представників російської еліти", що, як вона стверджує, "завдасть фінансових збитків впливовим особам", що оточують президента РФ.

Міністр фінансів США нагадала, що США разом із ключовими партнерами впровадили "безпрецедентні заходи економічного тиску на Росію".

Єллен повідомила, що очікує, що "ці зусилля матимуть руйнівний вплив на економіку Росії і обмежать можливості російського уряду фінансувати" агресію проти України.