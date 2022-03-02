Події

09:46 02.03.2022

"Укрзалізниця" призначила на середу два поїзди за маршрутом Львів - Ковель - Ягодин - Холм

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АТ "Укрзалізниця" (УЗ) призначило на середу, 2 березня, два дизель-поїзди на маршрут Львів - Ковель - Ягодин - Холм (Польща) та назад.

Як повідомила УЗ у своєму Telegram-каналі, поїзд №7620/7621 Львів - Ковель - Ягодин - Холм, сформований із двох дизель-поїздів, відправиться зі Львова о 09:00.

Поїзд №7614/7615 Львів - Ковель - Ягодин - Холм вирушить зі Львова о 14:00.

Посадка в дизель-поїзди відбуватиметься у порядку живої черги.

Перевага надаватиметься жінкам, дітям та літнім людям.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1255

Теги: #евакуація #укрзалізниця
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