Агресор завдав нових ракетних ударів по українських містах

Агресор завдав нових авіа- та ракетних ударів по українських містах пізно ввечері у вівторок.

"Обстріл у Житомирі. Удар по базі 95 бригади десанту. Після удару крилатою ракетою "Калібр" по базі 95 бригади в Житомирі горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати", - пише у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.

Він також повідомляє, що "у Харкові завдано ракетного удару по танковому училищу, що на вулиці Полтавський Шлях", де, за попередньою інформацією, здетонував наявний боєзапас.

У соцмережах також повідомляють про авіаудари поблизу Києва у Вишневому та Жулянах, а також у Білій Церкві, де горить військовий майданчик.