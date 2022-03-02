Події

00:03 02.03.2022

Агресор завдав нових ракетних ударів по українських містах

1 хв читати

Агресор завдав нових авіа- та ракетних ударів по українських містах пізно ввечері у вівторок.

"Обстріл у Житомирі. Удар по базі 95 бригади десанту. Після удару крилатою ракетою "Калібр" по базі 95 бригади в Житомирі горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати", - пише у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.

Він також повідомляє, що "у Харкові завдано ракетного удару по танковому училищу, що на вулиці Полтавський Шлях", де, за попередньою інформацією, здетонував наявний боєзапас.

У соцмережах також повідомляють про авіаудари поблизу Києва у Вишневому та Жулянах, а також у Білій Церкві, де горить військовий майданчик.

Теги: #рф #авіаудари
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:12 01.03.2022
Apple припинила продаж своєї техніки в онлайн-магазині в Росії - міністр Федоров

Apple припинила продаж своєї техніки в онлайн-магазині в Росії - міністр Федоров

21:00 01.03.2022
Президент Венеціанської комісії заявляє: Використання РФ насильства замість діалогу суперечить усьому, за що виступає комісія

Президент Венеціанської комісії заявляє: Використання РФ насильства замість діалогу суперечить усьому, за що виступає комісія

20:48 01.03.2022
Воєнні злочинці, які напали на Україну, мають постати перед Міжнародним кримінальним судом і понести найсуворіше покарання - головнокомандувач ЗСУ

Воєнні злочинці, які напали на Україну, мають постати перед Міжнародним кримінальним судом і понести найсуворіше покарання - головнокомандувач ЗСУ

20:47 01.03.2022
В Україні можуть розблокувати "Одноклассники" та "Вконтакте" для протидії російській пропаганді

В Україні можуть розблокувати "Одноклассники" та "Вконтакте" для протидії російській пропаганді

19:36 01.03.2022
Шкарлет закликає Групу супроводу Болонського процесу та структури Європейського простору вищої освіти виключити РФ із інституційних та міжурядових відносин

Шкарлет закликає Групу супроводу Болонського процесу та структури Європейського простору вищої освіти виключити РФ із інституційних та міжурядових відносин

19:15 01.03.2022
Російські судна отримують відмови від заходів у порти - Мінінфраструктури

Російські судна отримують відмови від заходів у порти - Мінінфраструктури

18:34 01.03.2022
Подоляк: Бомбардування великих міст, щоб були масові жертви серед цивільних - прояв нової тактики війни РФ

Подоляк: Бомбардування великих міст, щоб були масові жертви серед цивільних - прояв нової тактики війни РФ

17:20 01.03.2022
Кулеба закликав глав МЗС Польщі, Франції та Німеччини посилити санкційний тиск на РФ, надати Україні більше зброї, фінансової та гуманітарної допомоги

Кулеба закликав глав МЗС Польщі, Франції та Німеччини посилити санкційний тиск на РФ, надати Україні більше зброї, фінансової та гуманітарної допомоги

17:18 01.03.2022
ЄСПЛ оприлюднив рішення вказати РФ утриматися від нападів на населення та цивільні об'єкти України

ЄСПЛ оприлюднив рішення вказати РФ утриматися від нападів на населення та цивільні об'єкти України

16:55 01.03.2022
Відключення російських банків від SWIFT має відбутися вже найближчим часом - глава МЗС України

Відключення російських банків від SWIFT має відбутися вже найближчим часом - глава МЗС України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Харків 28 лютого був обстріляний 16 ракетами з російського стратегічного бомбардувальника - Міноборони

Міжнародний суд ООН призначив на 7 та 8 березня слухання справи "Україна проти РФ"

Російські загарбники знищили залізничний міст у Василівці Запорізької області

ЄС ухвалив рішення про відключення від SWIFT 7 банків РФ, включно з ВТБ, ВЕБ.РФ, банків "Відкриття" та "Росія"

В Україні можуть розблокувати "Одноклассники" та "Вконтакте" для протидії російській пропаганді

ОСТАННЄ

В Україну йде зброя від наших друзів – Кулеба

Міжнародна спільнота має заблокувати російське судноплавство – Мінінфраструктури

За добу знищено по одному російському гелікоптеру та літаку, завдано чотири авіаудари по колонах ворожої техніки - Командування Повітряних сил ЗСУ

Google виділив $15 млн на допомогу Україні - Федоров

Apple Pay більше не працює в Росії – міністр Федоров

УЄФА виділить EUR1 млн на українських дітей-біженців у Молдові

Польща надає українським автовласникам безкоштовне страхування "Зелена картка" на кордоні

Лікарка центру дитячої кардіології та кардіохірургії загинула під обстрілом агресора на Київщині

Усі населені пункти Миколаївської області під українським контролем - голова ОДА

Харків 28 лютого був обстріляний 16 ракетами з російського стратегічного бомбардувальника - Міноборони

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА