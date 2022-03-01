На сході України майже 40 тис. людей залишилися без світла та їжі, ворог не дає здійснити евакуацію – Монастирський

Унаслідок російської агресії на сході України майже 40 тис. людей позбавлені електропостачання та мають труднощі з продуктами харчування, проте російська сторона не реагує на спроби узгодити евакуацію, заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Нині складна гуманітарна ситуація на сході держави. Особливо гостро стоїть питання евакуації людей із міст Волноваха, Сартана, Таланівка, де тривають активні бойові дії. Але російська сторона не дала відповіді щодо евакуації населення", - розповів міністр, повідомляє пресслужба МВС України у Telegram-каналі.

Монастирський зазначив, що наразі Україна застосувала всі можливі міжнародні інструменти.

Критична ситуація у місті Бучі Київської області.

"Уряд вже створив координаційний центр із забезпечення продуктами, водою, ліками та пальним. Зараз вибудовується логістика із передачі гуманітарних вантажів до міст, що їх найбільше потребують", - сказав міністр.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/8989