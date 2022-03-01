Поліція задокументувала військовий злочин Росії за фактом обстрілу центру Маріуполя

Національна поліція задокументувала військовий злочин Російської Федерації за фактом обстрілу російськими військами у центрі Маріуполя, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - наголошується на сторінці МВС у Facebook.

За попередніми даними, в результаті обстрілів у центрі Маріуполя загинула одна людина, троє були поранені. На місці працювали поліцейські.

Руйнування отримали кілька будинків та школа №16. Крім того, під вогнем окупантів укотре опинився житловий сектор Лівобережного району, а також територія КП "Комунальник".

Близько 17:30 розпочалися нові обстріли міста.

Кількість постраждалих уточнюється.

Джерело: https://www.facebook.com/100067801188903/posts/281417574128280/