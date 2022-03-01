Події

18:41 01.03.2022

"Укрзалізниця" відкриває свій склад у Львові для збору та відправлення гуманітарної допомоги

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"Укрзалізниця" відкриває свій склад у Львові для збору та відправлення гуманітарної допомоги

"Укрзалізниця" прийматиме на свій склад у Львові гуманітарні вантажі для подальшого пересилання залізницею до Києва, Харкова, Дніпро, Запоріжжя та Одеси.

"Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування довготривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати", - наголошується у повідомленні у Telegram-каналі УЗ.

У компанії просять надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах.

Вантажі приймають за адресою: м. Львів, вул. Широка, 2

Теги: #львів #укрзалізниця #гумдопомога
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