Російська армія обстріляла житлові райони Маріуполя: постраждали декілька будинків та школа - мер міста

Внаслідок обстрілів російської армії у Маріуполі постраждали декілька житлових будинків, школа і територія комунального підприємства "Комунальник", повідомив мер міста Вадим Бойченко.

"Сьогодні армія терористів Росії цинічно обстріляла житлові райони Маріуполя. Внаслідок військового теракту постраждали декілька будинків на бул. Шевченка та школа №16 у тому самому районі. Крім того, обстрілів знову зазнали житлові будинки в Лівобережному районі, а також територія КП "Комунальник", - зазначив Бойченко.

Кількість постраждалих уточнюється.

Джерело: https://t.me/mariupolrada/8660