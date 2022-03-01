Події

12:20 01.03.2022

Держкордон України у напрямку ЄС 28 лютого перетнули майже 108 тис. осіб - прикордонна служба

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Державний кордон України у західному напрямку за добу 28 лютого перетнули майже 108 тис. осіб, повідомляють у Державній прикордонній службі України.

За оперативною інформацією, з України виїхали орієнтовно 15 тис. транспортних засобів, що приблизно на 10% менше від показників 27 лютого.

На виїзд з України до ЄС та Молдови пройшли майже 96 тисяч людей. Зокрема, кордон до Польщі перетнули орієнтовно 61 тис. осіб, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.

Наразі у чергах на виїзд перебувають близько 8 тисяч автомобілів.

Зазначається, що за п'ять діб відбиття агресії люди не лише залишали Україну.

"На Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, з яких більшість – чоловіки. Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони", - зазначено у повідомленні.

Усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Перевірки та пропускні операції максимально спрощені, мінімізовано перелік документів, які потрібно мати під час виїзду з країни. Прикордонники та митники суміжних країн також максимально спростили пропуск на свою територію.

ДПСУ просить усіх громадян на кордоні дотримуватися правопорядку, черговості та норм моралі під час перетину кордону.

Джерело: https://www.facebook.com/100066866381279/posts/286848663554011/

Теги: #кордон #виїзд #західний
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