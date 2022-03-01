Двоє людей загинули, ще троє постраждали в результаті ракетного обстрілу російських військових у Василькові - мер

У Василькові (Київська область) в результаті ракетного обстрілу двоє людей загинули, ще троє постраждали, повідомила мер міста Наталія Баласинович у відеозверненні у соцмережі Facebook.

Вона також сказала, що в селищі Калинівка в результаті влучення ракети зруйновано три приватні будинки, інформація про жертв або постраждалих з'ясовується.

"У результаті ракетного обстрілу…п'ятиповерховий будинок у Василькові. За наявною у мене інформацією, є двоє загиблих і троє постраждалих, яких вже доправили до лікарні", - сказала мер Василькова.

"За інформацією сусідньої громади у селищі Калинівка в результаті влучення ракети зруйновано три приватні будинки. Наразі інформація про жертви не відома", - додала Баласинович.