Події

07:09 01.03.2022

За добу Повітряні сили України знищили повітряну та броньовану техніку, ракети агресора

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За добу, 28 лютого, Повітряні сили України знищили п'ять винищувачів російського агресора, колони бронетехніки та колону з пальним, зенітний ракетний комплекс, вертоліт та крилату ракету російських загарбників, повідомляє Командування Повітряних сил.

"Під час авіанальоту окупантів на Васильків і Бровари, українські льотчики-винищувачі перехопили і збили два російські літаки. Роботу українських винищувачів завершили зенітні ракетні дивізіони С-300, вразивши три літаки ворога. Повітряні сили збили п'ять винищувачів. 30 та Су-35", - наголошується в повідомленні.

Поблизу Києва зенітний ракетний комплекс Бук М-1 збив крилату ракету та вертоліт ворога.

Українські штурмовики Су-25 завдали кілька ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі супротивника у Київській та Житомирській області, зазначається у повідомленні.

Повітряні Сили завдали ударів по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні з паливно-мастильними матеріалами на Чернігівщині та поблизу Бердянська.

Екіпаж Bayrаktar TB2 знищив танк противника і два зенітні ракетні комплекси "Бук".

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=483463659983888

Теги: #війна #зсу #зведення
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