Події

23:25 28.02.2022

Ракетних ударів зазнає аеропорт Запоріжжя, авіаударів - Бердянський морський торговий порт

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Російський агресор продовжує завдавати ракетних ударів по аеропорту Запоріжжя, а також авіаудари по Бердянському морському торговому порту, повідомив радник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв.

За його інформацією, розміщеною в Тelegram-каналі Запорізької обласної державної адміністрації, у понеділок по аеропорту Запоріжжя було завдано два ракетні удари.

Також у понеділок агресор атакував Бердянський морський торговий порт. Військовою авіацією РФ у порт випущено дві ракети.

Теги: #запоріжжя #ситуація
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