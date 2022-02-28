Ракетних ударів зазнає аеропорт Запоріжжя, авіаударів - Бердянський морський торговий порт

Російський агресор продовжує завдавати ракетних ударів по аеропорту Запоріжжя, а також авіаудари по Бердянському морському торговому порту, повідомив радник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв.

За його інформацією, розміщеною в Тelegram-каналі Запорізької обласної державної адміністрації, у понеділок по аеропорту Запоріжжя було завдано два ракетні удари.

Також у понеділок агресор атакував Бердянський морський торговий порт. Військовою авіацією РФ у порт випущено дві ракети.