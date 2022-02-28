ЄС готує заходи на випадок проблем із постачанням газу з Росії, заявляють у Єврокомісії

Євросоюз вживає заходів, щоб бути готовим до наслідків на випадок, якщо події в Україні призведуть до можливого припинення постачання газу ЄС, повідомила член Єврокомісії (ЄК) Кадрі Сімсон.

"Сьогодні я говорила міністрам (енергетики країн ЄС – ІФ) про наш надзвичайний план. За нашою нинішньою оцінкою, Європейський союз зможе прийти до кінця зимового сезону за повної (енергетичної – ІФ) безпеки", - сказала єврокомісар у понеділок на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС з енергетики.

"Наразі потоки газу зі сходу на Захід продовжуються. Постачання енергії Європейському союзу підвищилися. І треба також сказати, що метеорологічні прогнози сприятливі", - описала ситуацію Сімсон.

За її словами, в ЄС зараз рівень запасів газу становить близько 30% потужностей. Міністри на засіданні ради заявили, що зверстані їхні національні плани підготовки на випадок проблем із постачанням.

Але ця картина, зазначила член ЄК, не відкидає ризиків. Після санкцій ЄС та міжнародного співтовариства щодо Росії, вважає вона, очікуються відповідні заходи Москви, які матимуть наслідки для торгівлі енергоносіями.

"У разі повного припинення поставок, зрозуміло, у нас виникне величезний дефіцит. І ми маємо інструменти, щоб контролювати ці наслідки", - заявила Сімсон.

На засіданні Ради міністрів з енергетики, зокрема, обговорювалося питання про пошуки альтернативних постачальників газу, йде відповідна робота, і вже відзначено підвищення постачання ЗПГ до Європи в січні та лютому. Подальше зростання постачання ЗПГ вимагатиме координації на рівні Євросоюзу. Єврокомісія створить спеціальну платформу та контактну групу із представників держав-членів ЄС та енергетичних операторів.

Мета цієї роботи – успішно завершити зимовий сезон за дуже низьких запасів газу. "Якщо нинішня ситуація триватиме, ми прийдемо до 18% запасів у квітні за 30% у попередні роки. Тому важливо добре спланувати наші запаси газу до кінця зими, але особливо для наступної зими", - повідомила єврокомісар.

У зв'язку з цим, зазначила Сімсон, Єврокомісія запропонувала "сформулювати цілеспрямовані заходи" щодо забезпечення запасів газу.