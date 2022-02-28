В Україні тимчасово впроваджується безвізовий режим для іноземців (але не росіян), охочих вступити в легіон оборони - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове впровадження тимчасового безвізового режиму для іноземців, охочих вступити в Інтернаціональний легіон оборони України з 1 березня 2022 року.

Відповідний указ №82/2022 від 28 лютого 2022 року було оприлюлнено на сайті президента.

"У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України постановляю запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово - на період дії воєнного стану до прийняття президентом України відповідного рішення - безвізовий режим в'їзду до України для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, окрім громадян держави, визнаної державою-агресором", - ідеться в документі.

Указ набуває чинності з дня його оприлюднення.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/822022-41441