Снаряд агресора влучив у пологовий будинок на Київщині, пацієнток евакуювали

Снаряд РФ влучив у приватний пологовий будинок клініки Adonis на Київщині, усіх пацієнток евакуювали, повідомив генеральний директор мережі "Адоніс" Віталій Гирін.

"У пологовий будинок влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Усі евакуйовані. Головне – не треба зараз їхати когось забирати. Всі в надійному місці", - написав він на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

Adonis – мережа приватних медичних центрів для дорослих та дітей.

Приватну клініку Adonis засновано понад 20 років тому. До її мережі входять 12 філій у Києві та області, зокрема два власні пологові будинки та лабораторія стовбурових клітин.

У філіях клініки лікарі здійснюють прийом за 66 медичними напрямками.