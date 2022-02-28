Денісова спростувала інформацію РФ про домовленості щодо взаємодії у гуманітарних питаннях

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова спростувала інформацію про домовленості з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою щодо взаємодії з гуманітарних питань.

"На сторінці омбудсмена держави-агресора Російської Федерації з'явилася інформація про нібито наші домовленості про взаємодію з гуманітарних питань. Нагадую пані Москальковій – домовленості це річ двостороння. Результат моєї розмови з омбудсменом агресора – домовленостей немає і не може бути!", - написала Денісова в Facebook.

Вона наголосила, що це "питання обговорюватимемо лише тоді, коли російські військові підуть з території всієї моєї країни, з Кримом та Донбасом включно".

Джерело: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/493671388780805

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