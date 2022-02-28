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21:42 28.02.2022

Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

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Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС.

"Ми, президенти держав-членів ЄС: Республіки Болгарії, Чеської Республіки, Естонської Республіки, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Польща, Словацької Республіки та Республіки Словенія твердо переконані, що Україна заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС. Тому ми закликаємо консолідувати найвищу політичну підтримку України, дати можливість інституціям ЄС вжити заходів для негайного надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС і відкрити процес переговорів", - йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті президента Литви у понеділок.

Лідери зазначили, що у цей критичний момент знову заявили про нашу повну солідарність з Україною та її народом.

Теги: #україна #єс #кандидати
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