Укравтодор впроваджує новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено»

На дорогах України стали з’являтися нові дорожні знаки з обличчям путіна і міткою «рух заборонено». Цей знак символізує, що окупантам краще не рухатися далі, а повертатися додому.

Подробиці про це розповіли в Укравтодорі.

«Поки наші хоробрі воїни та безстрашні містяни дають відсіч ворогу, дорожники оновлюють Правила дорожнього руху. Перед вами – новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено». Знак вказує ворогу: «Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть», - кажуть в агентстві.

«Від сьогодні дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах», - уточнює Укравтодор.

Нагадаємо, раніше Державне агентство автомобільних доріг закликало місцеві органи влади та жителів знімати традиційні дорожні вказівники, аби заплутати ворога.