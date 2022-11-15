Економіка

13:21 15.11.2022

"Укравтодор" розпочав розчищення доріг Херсонської області після окупантів

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"Укравтодор" розпочав розчищення доріг Херсонської області після окупантів

Перші бригади шляховиків уже почали працювати на деокупованих територіях Херсона, повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.

"Щоб забезпечити проїзд, прибираємо із державних доріг спалену техніку, уламки боєприпасів, сміття. Також допомагаємо комунальним службам розчистити населені пункти", - написав Івко на своїй фейсбук-сторінці.

За його словами, щойно сапери перевірять усі споруди, "Укравтодор" почне зводити тимчасові переправи.

Івко зазначив, що шляховики чиститимуть дороги без вихідних, щоб до мешканців звільнених міст та сіл змогли доїхати гуманітарні вантажі та ремонтні бригади якнайшвидше.

Теги: #херсон #укравтодор

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